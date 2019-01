La Goony Chonga, mare del ‘treaggaeton’

L’espai polivalent de La (3) de l’Apolo s’està convertint en l’epicentre barceloní de les músiques urbanes. La sala petita del complex musical situat al carrer Nou de la Rambla és la casa d’ El Bloque TV, el programa de referència per estar al dia de tot el que passa al món del trap i dels seus estils afins, i també de La Cangri, unes festes organitzades per la cantant de reggaetonBea Pelea -presència habitual a El Bloque - que prestigien els nous sons llatins. Les festes se celebren des del mes de setembre i combinen actuacions en directe de figures del gènere i sessions de DJ’s amb una intenció clara: fer ballar com si no hi hagués demà. Ara bé, també serveixen per demostrar la riquesa i la validesa artística del reggaeton i dels seus diferents pals, i fa caure alguns dels estigmes que l’han perseguit sempre, com ara el masclisme i la falta d’idees.

La nova entrega de La Cangri, avui, divendres 11 de gener, promet escalfar molt l’ambient de La (3). La protagonista de la nit serà La Goony Chonga, una reggaetonera nord-americana d’origen cubà que ja ha estat confirmada per a la pròxima edició del Primavera Sound. El sobrenom de Chonga fa referència a una subcultura de noies llatines de Miami, ciutat on va créixer, que estèticament es caracteritzen per portar arracades de cèrcols gegants, les línies dels llavis pintades i penjolls de plata. La Goony, que abans de dedicar-se a la música va exercir com a estríper a Nova York durant quatre anys, ha patentat el seu propi estil musical. Ella mateixa el defineix com treaggaeton, terme que va utilitzar fa dos anys per estrenar un dels seus primers hits en castellà, l’explosiva Buena y guapa. A Barcelona presentarà les cançons de l’exuberant Dinero, disc cantat íntegrament en espanyol i enregistrat el 2018 durant els últims mesos d’embaràs del seu primer fill. HJ Darger, agitadora cultural amb un peu a Barcelona i un altre a Madrid, serà la DJ convidada.