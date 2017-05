UtorCase pel SHIELD Controller, el complement ideal per la SHIELD Tablet

Ja fa temps que seguim la línia SHIELD de la companyia NVIDIA, que van iniciar amb la SHIELD Portable (que mai va arribar a casa nostra), van continuar amb la SHIELD Tablet (que vam revisar aquí) i han rematat amb la SHIELD TV (que també hem analitzat fa ben poc). No tornarem a explicar les bondats de la plataforma i dels seus exponents perquè ja ho vam fer quan vam provar els aparells, i trobareu les nostres impressions (molt positives) als articles corresponents.

Avui us vull parlar d’un dispositiu creat per un particular que no té res a veure amb NVIDIA, però que amplia les possibilitats de la SHIELD Tablet d’una manera molt enginyosa i útil. Es tracta de l’UtorCase, una estructura que permet acoblar la tauleta al comandament, de forma que gaudim dels videojocs com si es tractés d’una videoconsola portàtil.

L’UtorCase es presenta en dues modalitats diferents: la Front Raider i la Over The Top. La diferència radica en on situa la tauleta en relació al comandament i, per tant, en com distribueix el pes. Nosaltres hem estat provant la versió Over The Top ja que, a priori, ens sembla la més encertada de cara a suportar llargues estones de joc. I la veritat és que, de forma realment sorprenent, el conjunt es nota molt menys pesat del que un espera quan agafa per primer cop l’aparell. No és que el pes desaparegui, però, com està ben equilibrat, la subjecció del comandament és amb la mà sencera, i es reparteix entre els dos braços, la sensació és molt més còmode del que pugui semblar.

L’estructura del l’UtorCase és molt robusta. Subjecta els dos aparells de forma molt sòlida (impossible que cap dels dos caigui), i suporta pesos molt més importants del que un esperaria pel seu aspecte (no tingueu gens de por que no es trencarà).

En definitiva, l’UtorCase és un gran complement si voleu gaudir dels videojocs a una SHIELD Tablet de forma totalment portàtil.

-- Nosaltres hem provat, com dèiem més amunt, la versió Over The Top per al SHIELD Controller versió del 2014 (que vam revisar juntament amb la SHIELD Tablet). També trobareu, com dèiem, la versió Front Raider per aquest mateix comandament i, des de fa pocs dies, les dues versions de l’UtorCase per a la versió 2017 del SHIELD Controller (que vam revisar juntament amb el SHIELD TV 2017), la Front Raider 2017 i la Over The Top 2017.