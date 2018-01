La setmana del ‘Play’

‘SET MANERES DE SER HAMLET’

Josep Pere Peyró presenta una manera divertida i intel·ligent d’actuar Shakespeare en un exercici de voyeurisme actoral: entrau a la cuina de l’actor per veure com es prepara per interpretar un Hamlet clàssic, un Hamlet canalla, el Hamlet de telenovel·la, l’absurd, com l’interpretaria Marlon Brando format a l’Actors Studio, o com ho faria un actor que odia Shakespeare...

DISSABTE 27 A LES 20.30 H AL TEATRE SANS (PALMA)

‘PECCATUM’

Una obra a partir de la rondallística d’Antoni M. Alcover, amb dramatúrgia de Toni Gomila i amb el mateix Gomila i Catalina Florit com a intèrprets. Es tracta de fragments, retalls i bocins dels nostres contes més populars recollits per Mossèn Alcover i servits en clau d’humor polissó, subtil...

DISSABTE 27 A LES 20.30 H AL PRINCIPAL (SANTANYÍ)

‘ABANS QUE ARRIBI L’ALEMANY’

Júlia, una dona de seixanta anys, acaba de ser diagnosticada d’alzhèimer. La imminència del desenvolupament de la malaltia, a més de les reaccions de la família i coneguts, la conduiran a prendre una sèrie de decisions.

DIUMENGE 28 A LES 19 H AL TEATRE DE CAPDEPERA.

‘LAS TROYANAS’

Després de la caiguda de Troia a les mans dels exèrcits aqueus, les dones troianes han d’afrontar el fet de ser convertides en esclaves i es rebel·len contra un destí atroç.

DIMECRES 20 A LES 20 AL TEATRE PRINCIPAL (PALMA)

‘EL BISBE, L’ARQUITECTE I EL BALDAQUÍ’

El documental està dedicat a la intervenció d’Antoni Gaudí a la Catedral. L’estiu del 1904, Gaudí viatjà a Mallorca per dirigir les obres de reforma de la Seu, segons l’encàrrec que li va fer el bisbe Pere Joan Campins.

DIMECRES 31 A LES 20 H AL CATALINA VALLS (PALMA)