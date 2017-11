La sala Apolo creix: renovar-se o morir

Tot just quan es compleixen vint-i-sis anys del primer concert celebrat a la seva sala gran, l’Apolo canvia d’aspecte i creix per enfortir-se encara més com a bastió musical de Barcelona. Amb la remodelació, l’emblemàtic local de Nou de la Rambla es convertirà en un complex capaç d’acollir 2.900 persones en una sèrie d’espais connectats entre si pels quals es podrà circular lliurement.

Les novetats més importants són les següents: la construcció d’un hall d’entrada ben gran que donarà accés a tots els ambients de l’Apolo i que s’utilitzarà per fer-hi activitats paral·leles (projeccions, presentacions culturals...); una renovació completa de La [2], que passa d’un aforament de 400 ànimes a un de 800, amb una fisonomia que revoluciona la seva antiga aparença i una il·luminació de leds dissenyada per la start-up catalana ProtoPixel; i la creació de La [3] de l’Apolo, un espai polivalent i de sostre retràctil que durant el dia es convertirà en un bar obert al públic on es faran activitats relacionades amb la música, i de nit en el lloc on la gent podrà sortir a fumar un cigarret. La cirereta del pastís d’aquest Apolo renovat és la creació d’un estudi d’imatge i so on es podran enregistrar discos i maquetes. Unes petites instal·lacions, afegides a La [3], acolliran un canal de ràdio amb programació pròpia.

El canvi de cara de l’establiment situat al Paral·lel, que el dilluns 6 de novembre s’inaugurarà oficialment amb les sessions de DJ d’Ivy Barkakati i Desert i un concert de Joan Colomo, anirà acompanyada d’una nova oferta de clubs i de música en directe. Des de fa uns dies l’Astin, el germà petit del Nitsa Club, ja està en marxa. Es tracta d’una antiga iniciativa, dedicada ara a l’electrònica de culte, que va tenir sala pròpia al Born a principis de la dècada passada. I per a l’any vinent, s’anuncia l’Escola de Rock, un cicle de matinals familiars on es descobrirà el pop i el rock als més petits de casa.