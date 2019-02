La setmana del ‘Play’, del 22 al 28 de febrer

ELS VESPRES D’HIVERN A LA UB

L’edició 2019 del cicle musical Els Vespres d’Hivern que s’ha celebrat durant el mes de febrer al Paranimf de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, arriba a la seva fi amb el concert d’AWWZ, productora i DJ de beats futuristes, pop i R&B.

22 DE FEBRER

25 ANYS DEL CCCB

Cap de setmana de celebració al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que aquest diumenge fa 25 anys que va obrir les portes per primera vegada. Concerts, projeccions, una competició de debats, jocs en família i entrada lliure a l’exposició Stanley Kubrick, al Mirador i als arxius CCCB i Xcèntric.

23 I 24 DE FEBRER

CICLE MIZOGUCHI AL ZUMZEIG

Coincidint amb la restauració d’ Els contes de la lluna pàl·lida després de la pluja de Kenji Mizoguchi (1953), el Zumzeig dedica un cicle a aquest mestre japonès que s’allarga fins al 29 de març. Aquest divendres amb la projecció de L’intendent Sansho (1954).

FINS AL 29 DE MARÇ

GAZELLE TWIN AL DNIT

El cicle DNIT del CaixaForum Barcelona convida l’artista, performer, compositora i productora Gazelle Twin, que al seu últim disc Pastoral (2018) explora en clau electrònica el costat més fosc de l’Anglaterra rural.

22 DE FEBRER

GRETA VAN FLEET

Sorprèn que un grup tan jove com Greta Van Fleet tinguin com a màxims referents uns dinosaures del rock com Led Zeppelin, però el grup dels germans Kiszka ho peta amb un so de rock dur ancorat en el passat. Presenten al Sant Jordi Club el seu primer llarga durada Anthem of the peaceful army (2018).

22 DE FEBRER