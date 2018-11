La setmana del ‘Play’, del 30 de novembre al 6 de desembre

INCLÚS FESTIVAL

El CaixaForum Barcelona acull aquests dies l’Inclús Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, que promou obres de ficció i documentals que mostrin la diversitat funcional “des d’un punt de vista diferent”.

FINS AL 2 DE DESEMBRE

FESTIVAL WALLAY!

La Filmoteca de Catalunya acull el primer Festival de Cinema Africà de Barcelona Wallay!, amb cintes de Kènia, Moçambic, el Sudan i el Camerun i que inclou Rafiki, sobre l’homosexualitat femenina a l’Àfrica i presentat a Canes.

DE L’1 AL 6 DE DESEMBRE

ESSÈNCIES D’HIVERN

Aquest dissabte, a l’església de Sant Francesc de Montblanc, es fa l’edició d’hivern del festival Essències amb les actuacions d’Andrea Motis, Sara Pi i Paula Grande, tres grans veus del jazz i la música negra, en un escenari de 360 graus i tot regat amb vins de la DO Conca de Barberà i cerveses artesanes.

1 DE DESEMBRE

ALL THOSE FOOD MARKET

El Museu Marítim de Barcelona acull aquest cap de setmana l’edició de Nadal de l’All Those Food Market, amb propostes gastronòmiques de Tapas 24, Gresca i Frankie Gallo Cha Cha Cha cuinant als jardins, a més de tallers i activitats per a tota la família.

1 I 2 DE DESEMBRE

PALO MARKET FEST

Aquest cap de setmana el Palo Market Fest celebra quatre anys de vida com a plataforma per a nous creadors, apostant per l’ street food de qualitat i amb una programació musical estable. A més, en cada edició dona suport a una ONG, que en aquest cas serà Pallapupas.

1 I 2 DE DESEMBRE