La setmana del ‘Play’, del 16 al 22 de novembre

FESTIVAL CÀNTUT

Comença a Cassà de la Selva la tercera edició del festival Càntut, dedicat a les cançons de tradició oral. Més d’una quinzena de propostes entre les quals destaquen l’espectacle Mans manetes, un homenatge a la cultura de l’Alguer, i la proposta de Roba Estesa i Germà Negre.

DEL 16 AL 18 DE NOVEMBRE

ZOOM FESTIVAL

El Festival Internacional de Ficció Televisiva i Formats celebra la 16a edició a Igualada i a Barcelona amb l’estrena de TV movies com La dona del segle, dirigida per Sílvia Quer, i de sèries com Boca Norte, dirigida per Dani de la Orden i Elena Trapé.

DEL 20 AL 25 DE NOVEMBRE

FESTIVAL DJANGO L’H

Torna a l’Hospitalet de Llobregat el festival dedicat a Django Reinhardt i el jazz manouche. En aquesta novena edició s’estrenarà la big band The Django Orchestra i hi haurà concerts d’Eva sur Seine, Biel Ballester Trio, Shine i Valentí Moya Meets Monk, entre d’altres.

DEL 19 AL 25 DE NOVEMBRE

ALTER AFRICA

El segell barceloní de música africana Slow Walk Music celebra el seu desè aniversari amb un concert a la Fabra i Coats d’artistes com Alma Afrobeat Ensemble, Nakany Kanté, Ebra i Elephant Tiny Obsession.

17 DE NOVEMBRE

DIADA DE LA RUMBA

La Diada de la Rumba celebra 10 anys i dijous arriba a Girona amb concerts en diferents espais de la ciutat, a més de tallers de guitarra, palmas, ball i altres activitats per als infants. Amb Rumberus Gironins, Cigarrito de Después i Sed de Rumba.

22 I 24 DE NOVEMBRE