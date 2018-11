La setmana del ‘Play’, del 9 al 15 de novembre

25 ANYS DE L’ALTERNATIVA

El Festival de Cinema Independent de Barcelona L’Alternativa celebra 25 anys reivindicant les dones muntadores amb la secció Elles tallen i amb la projecció inaugural d’ Entre dos aguas, el nou film d’Isaki Lacuesta.

DEL 12 AL 18 DE NOVEMBRE

FESTIVAL ACRÒBATES

L’Hospitalet de Llobregat s’omple de música i poesia durant tot el mes de novembre amb concerts com el de Niño de Elche avui divendres al Teatre Joventut i el de Niños Mutantes, dissabte a la Sala Salamandra.

FINS AL 30 DE NOVEMBRE

FESTIVAL IF BARCELONA

Arriba la quarta edició del festival IF Barcelona, biennal de teatre visual i de figures, que se centrarà en el cos humà com a objecte escènic i que inclourà obres com WeWood, de Federica Porello. A l’Arts Santa Mònica, la Sala Hiroshima i l’Institut del Teatre.

DEL 9 AL 24 DE NOVEMBRE

FORAMURALLA

La Jazz Cava i L’Atlàntida de Vic acullen el festival de tardor Foramuralla, amb concerts del canadenc Andy Shauf, Germà Aire, Ferran Palau, Playback Maracas i d’altres, i una programació especial per a la canalla que inclou, entre altres activitats, l’actuació dels Nyandú.

9 I 10 DE NOVEMBRE

LOS PLANETAS, 20 ANYS DINS EL MOTOR D’UN AUTOBÚS

Los Planetas celebren el vintè aniversari del disc Una semana en el motor de un autobús amb un concert especial per a quintet de corda i piano a L’Auditori, dins del Festival del Mil·lenni, i amb visuals de l’artista de còmic Francesc Capdevila, Max.

10 DE NOVEMBRE