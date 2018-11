La setmana del ‘Play’, del 2 al 8 de novembre

FESTIVAL IN-EDIT

Últim cap de setmana del Festival de Cine Documental Musical de Barcelona, que s’acomiada amb plats forts com My generation, Rudeboy: The story of Trojan Records o Yo soy la rumba, el film de clausura sobre Peret.

FINS AL 3 DE NOVEMBRE

MIRA DIGITAL ARTS FESTIVAL

Tangerine Dream presentant el seu nou disc en exclusiva a Espanya, el rupturista espectacle d’Yves Tumor, instal·lacions, xerrades, tallers i molt més al festival d’arts digitals MIRA, aquest cap de setmana a la Fabra i Coats.

DEL 8 AL 10 DE NOVEMBRE

GUITARRES REBELS

Guitarres rebels: política i cançó és un cicle de xerrades coordinades pel periodista musical Toni Castarnado que tindrà lloc durant tot el mes de novembre en diverses biblioteques de Barcelona. De Billie Holiday al folk, de les cançons de campanya electoral al thatcherisme, passant per Catalunya.

DEL 5 AL 29 DE NOVEMBRE

ASIAN FILM FESTIVAL

El cinema asiàtic més recent torna a ser el protagonista de l’Asian Film Festival, en diverses sales de Barcelona, amb més de cent llargmetratges de vint països diferents i una secció retrospectiva dedicada a Hirokazu Kore-eda, guanyador de la Palma d’Or de Canes 2018 amb Shoplifters.

FINS A L’11 DE NOVEMBRE

PHOTOGENIC FESTIVAL

Arriba la quarta edició del festival Photogenic, amb 40 exposicions en comerços singulars de Gràcia i Ciutat Vella, a Barcelona, a més d’una jornada plena d’activitats a l’Antiga Fàbrica Damm, el dissabte 17 de novembre.

DEL 5 AL 18 DE NOVEMBRE