La setmana del ‘Play’, del 12 al 18 d’octubre

MÚSIQUES SENSIBLES

Maria Arnal i Marcel Bagés enceten el Músiques Sensibles amb un concert de final de gira al Palau de la Música. Carmen Boza, Roger Mas, Gemma Humet, Xoel López i El Petit de Cal Eril també passaran per la sisena edició del festival.

DEL 18 D’OCTUBRE AL 23 DE NOVEMBRE

CRUÏLLA DE TARDOR

Diumenge el concert d’Anna Calvi donarà el tret de sortida del festival Cruïlla de Tardor amb un cartell que inclou MGMT, Cat Power, Emir Kusturica i Myles Sanko, entre d’altres. A la sala Razzmatazz i l’Hivernacle del Poble Espanyol.

DEL 14 D’OCTUBRE A L’1 DE NOVEMBRE

FESTIVAL RBLS

El Tantarantana acull aquests dies la segona edició del Festival de Teatre Jove RBLS, que va néixer amb la vocació d’acostar les arts escèniques als adolescents. Amb A.K.A. (Also Known As), Los bancos regalan sandwicheras y chorizos i altres peces de Marc Rosich, Cris Blanco, Juanjo Marín o Núria Deulofeu.

FINS AL 16 D’OCTUBRE

NIT DE TOTES

El Konvent de Cal Rosal (Berga) proposa una vetllada musical que durarà tota la nit. Comença i acaba amb un sopar i un esmorzar compartits amb els artistes: Balago, Nuu, Bonafide Rojas & The Mona Passage, Seward, Marina Herlop, Carles Viarnés i Narcoléptica.

13 D’OCTUBRE

FESTIVAL DE PALLASSOS DE CORNELLÀ

Divuitena edició del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà - Memorial Charlie Rivel, amb una setantena d’espectacles repartits per diferents espais, places i carrers, amb 47 companyies de 10 països diferents.

DEL 14 AL 21 D’OCTUBRE