La setmana del ‘Play’, del 27 de juliol al 2 d’agost

FESTIVAL MAS I MAS

Els nord-americans Lucky Chops inauguren la setzena edició de festival d’agost de Barcelona per antonomàsia, per on també passaran noms com Incognito, Electro Deluxe, Andrea Motis Swing Tribute, Juan Perro Sexteto o Clarence Bekker Band.

DEL 31 DE JULIOL AL 31 D’AGOST

RUBÉN BLADES A PORTA FERRADA

El panameny actua a la 56a edició del festival de Sant Feliu de Guíxols amb la gira amb què diu que s’acomiada dels grans concerts de salsa. Una de les últimes oportunitats, per tant, de veure’l amb la big band de Roberto Delgado.

27 DE JULIOL

RIPOLLESDANSA

Tallers, laboratoris i experiments escènics que transformaran la capital del Ripollès durant la pròxima setmana gràcies al que s’anuncia com el millor festival de dansa del Pirineu. Amb noms com Catalina Carrasco, Patricia Munuera, Ester Forment i Cristiane Boullosa.

DEL 30 DE JULIOL AL 4 D’AGOST

REGGAETON BEACH FESTIVAL

Coneguts artistes de reggaeton com Bad Bunny, Daddy Yankee, Juan Magan, Karol G i Piso 21, entre molts d’altres, actuaran demà a la platja del Fòrum. Catorze hores de música llatina i activitats aquàtiques.

28 DE JULIOL

FESTIVAL DE CINEMA DE CERDANYA

Arriba a Puigcerdà la novena edició del Festival de Cinema de Cerdanya, encapçalat pel documental sobre el músic de rumba catalana Joan Ximénez Valentí, Petitet, obra de Carles Bosch. L’esdeveniment també inclou curtmetratges, llargmetratges i migmetratges.

DEL 28 DE JULIOL AL 5 D’AGOST