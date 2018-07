La setmana del ‘Play’, de 13 al 19 de juliol

NUNOFF

Últims dies del NunOff, el festival de teatre, dansa, circ i música a la fresca que es fa al claustre de l’Oratori de Sant Felip Neri, al barri barceloní de Gràcia. Amb Judit Saula, Oriol Mula, Gisela Creus Casanovas i Nacho Melús.

FINS AL 14 DE JULIOL

CRUÏLLA

Ja està en marxa una nova edició del festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona, per on aquest cap de setmana passaran els N.E.R.D. de Pharrell Williams, Prophets of Rage, David Byrne i els clàssics del hip-hop The Roots.

FINS AL 14 DE JULIOL

CANTILAFONT

Jo Jet i Maria Ribot i Nyandú s’han afegit al cartell de la sisena edició del Festival d’Arts del Lluçanès Cantilafont. També hi seran Mishima, El Petit de Cal Eril i Max Meser, i hi haurà la dansa de Quim Bigas i el circ de les companyies Madame Gaüc i Planeta Trampolí.

14 DE JULIOL

FIRA DE CIRC AL CARRER

Arriba la 23a edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà, amb una setantena d’actuacions de trenta companyies, algunes d’internacionals, i amb una aposta clara pel circ contemporani. Amb noms com Cirque Exalté i Collectif La Basse Cour, l’Ateneu Popular 9Barris i (Cia)3.

DEL 13 AL 15 DE JULIOL

DELTEBRE DANSA

Torna un dels festivals de dansa més singulars, amb el paisatge del delta de l’Ebre com a imponent i poètic teló de fons. Amb Roberto Olivan Performing Arts, Wim Vandekeybus, Cirque Exalté, Joan Català i altres atractius, com food trucks i una nit solidària i de circ.

DEL 16 AL 29 DE JULIOL