La setmana del ‘Play’, del 22 al 28 de juny

ATLÀNTIDA FILM FEST

Fins a 83 pel·lícules formen part de la programació del festival online, que inclou títols de Barbet Schroeder, Michael Winterbottom, Ursula Meyer, Sharunas Bartas i Gabriela Pichler, i que també té una seu física a Palma.

DEL 25 DE JUNY AL 25 DE JULIOL

FOTOFESTA 2018

Sis hores al voltant de la fotografia contemporània a l’Espai de Fotografia Català-Roca i al Centre Cívic Casa Golferichs, amb exposicions, conferències, projeccions, activitats participatives i mercat fotogràfic.

22 DE JUNY

EL PÍNDOLES, DE GIRA

Després d’exhaurir entrades al castell de Montjuïc, el Píndoles surt de gira la setmana que ve. Els quatre microespectacles teatrals seleccionats entre els 18 programats al festival es podran veure al Maldà (dilluns 25), al Tantarantana (dimarts 26) i a la Sala Flyhard (dimecres 27).

DEL 25 AL 27 DE JUNY

KIWIS + JONSTON

Kiwis, grup format per membres de l’escena undergroundd e Barcelona, presenten en directe el seu primer EP homònim a la sala BeGood de Barcelona, en un concert per als amants de les melodies assolellades i les guitarres indie pop, amb Jonston com a teloner.

22 DE JUNY

SANT JOAN WEEKEND

El Palo Alto Market s’instal·la aquest cap de setmana al port del Fòrum per celebrar el Sant Joan amb 120 expositors, 25 food trucks i 20 hores de música i activitats per a tota la família. I la nit del 23, revetlla amb música de ball fins a les 3 de la matinada.

23 I 24 DE JUNY