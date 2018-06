La setmana del ‘Play’, del 8 al 14 de juny

EL FESTIVAL

Beth Ditto, coneguda per la seva etapa com a cantant de Gossip, és un dels reclams d’El Festival, que se celebra aquest cap de setmana al Poble Espanyol amb forta presència francesa, com el raper Orelsan i Étienne de Crécy.

8 I 9 DE JUNY

SÓNAR 2018

Gorillaz, Thom Yorke, LCD Soundsystem, Diplo, Rosalía, Museless, Nathy Peluso i molts més desfilaran per l’edició que fa 25 del festival que converteix Barcelona en la capital de la música, la creativitat i la tecnologia durant tres dies.

DEL 14 AL 16 DE JUNY

EMBASSA’T 2018

El festival Embassa’t de Sabadell celebra aquest cap de setmana la seva desena edició a la bassa de Sant Oleguer amb un cartell que condensa el bo i millor de l’escena del pop català actual: Núria Graham, Mazoni, Pau Vallvé, La Iaia, Maria Arnal & Marcel Bagés i El Petit de Cal Eril, entre molts d’altres.

8 I 9 DE JUNY

TELEFÈRIC FEST

Badalona i Montgat acullen la primera edició del Telefèric Fest, amb un cartell format per Sidonie, Mishima, Joan Miquel Oliver, Pau Riba, The New Raemon i la Fundación Tony Manero. Les actuacions es faran a La Donzella de la Costa, a la sala Sarau i al Panoràmic.

DEL 8 AL 23 DE JUNY

TAST A LA RAMBLA

Cinquena edició de la Setmana de Gastronomia de Barcelona Tast a la Rambla, amb més de 40 bars i restaurants que ofereixen tapes a 4 euros a la Rambla de Santa Mònica. A més, hi haurà degustacions, tallers i demostracions de xefs reconeguts.

FINS AL 10 DE JUNY