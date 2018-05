La setmana del ‘Play’, del 4 al 10 de maig

EL MUSEU MARÍTIM AMB PROACTIVA OPEN ARMS

El Museu Marítim de Barcelona organitza dissabte una jornada solidària amb l’ONG Proactiva Open Arms per recollir fons per a la seva activitat. Hi haurà vermut, tallers, circ, titelles i altres actuacions.

5 DE MAIG

TROBADA DE ‘SKATE’ PER A NOIES

Dissabte el Pati de les Dones del CCCB acull la Girl’s Skate Night. Hi haurà riders femenines locals i internacionals, concerts, projeccions i classes per a totes aquelles que vulguin aprendre a patinar.

5 DE MAIG

TORNA EL REC.0 A IGUALADA

Dimecres arriba la divuitena edició del REC.0 Experimental Stores, el festival que recupera el barri industrial del Rec d’Igualada, amb més de 50 botigues pop-up de marques de moda i 34 food trucks, concerts, DJ, dansa, presentacions de llibres, xerrades...

DEL 9 AL 12 DE MAIG

20È FESTIVAL JAZZ VIC

Ja està en marxa la vintena edició de l’Alhambra Festival Jazz Vic, amb Craig Taborn Quartet, OK Computer, Threejay, Raynald Colom i Marc Vernis Trio, entre altres concerts que tindran lloc a la Jazz Cava i a l’escenari Alhambra, instal·lat a la plaça del Carbó.

FINS AL 13 DE MAIG

22 è TRAPEZI A REUS

Dijous torna a les places, carrers i equipaments de Reus la Fira del Circ de Catalunya Trapezi, amb una 22a edició que s’anuncia com la més internacional i que tindrà la participació de companyies de països com ara Suïssa, Bèlgica, França i Alemanya.

DEL 10 AL 13 DE MAIG