La setmana del ‘Play’ del 27 d’abril al 3 de maig

NOBUHIRO SUWA AL D’A

El director japonès presenta avui la seva nova pel·lícula, El león duerme esta noche, al D’A Film Festival. A més, el D’A li dedica una retrospectiva amb les sis pel·lícules que ha dirigit, que es podran veure a la Filmoteca de Catalunya.

DEL 27 D’ABRIL AL 4 DE MAIG

YEMI ALADE A BARCELONA

L’estrella nigeriana del pop Yemi Alade, coneguda pel seu hit Johnny, actua per primera vegada a Barcelona en un concert únic a tot l’Estat. Serà a La [2] de la sala Apolo i presentarà el seu nou treball, Black magic (2018).

1 DE MAIG

EL BIERGARTEN DEL POBLE ESPANYOL

Arriba al Poble Espanyol la cinquena edició de Biergarten - Festa de la Cervesa, on es podran degustar diverses especialitats de menjar alemany i hi haurà tallers, concursos, activitats per als més petits i música en directe.

DEL 27 D’ABRIL AL 6 DE MAIG

VAN VAN I LOST & FOUND UNEIXEN ESFORÇOS

Van Van Market i Lost & Found Market es fusionen a l’Antiga Fàbrica Damm per oferir actuacions musicals, mercat vintage, food trucks i el showcooking dels xefs Nathan Minguell del Mr. Kao (finalista de MasterChef ), Jordi Arós del Masala73 i Jeff Spinoza del Warike.

28 I 29 D’ABRIL

TERRES CATALUNYA ECO & TRAVEL FILM FESTIVAL

Tortosa acull la segona edició del Terres Catalunya Eco & Travel, el festival de cinema que fomenta destinacions turístiques posant el focus en valors com el desenvolupament sostenible i el respecte pel medi ambient.

DEL 2 AL 5 DE MAIG