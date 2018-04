La setmana del ‘Play’, del 13 al 19 d’abril

EN MARXA EL SALÓ DEL CÒMIC

Ja està en marxa la 36a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, a la Fira de Montjuïc, que aquest any ret homenatge a Superlópez, a les revistes per a adults de la transició i al dibuixant de la Marvel Jack Kirby.

FINS AL 15 D’ABRIL

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ A LA MODEL

Continuen les jornades per la llibertat d’expressió a l’antiga presó Model de Barcelona. Concerts i debats protagonitzats per noms com Gemma Humet, Cesk Freixas, Marina Garcés, Willy Toledo, Valtonyc, Pablo Hasél i molts més.

FINS AL 15 D’ABRIL

MORCHEEBA A L’STRENES

Els britànics Morcheeba, que trauran nou disc a la tardor, faran aquest dissabte l’única actuació de l’any a Catalunya, al festival Strenes de Girona, que continuarà amb noms com Quimi Portet, La Pegatina i Joan Dausà.

14 D’ABRIL

LA TROMPETA DE JOSEF LEIMBERG A L’APOLO

El trompetista i productor de Los Angeles Josef Leimberg presenta l’exuberant Astral progressions a Caprichos de Apolo, un cicle que comptarà també aquesta temporada amb Nathy Peluso, Flavien Berger, Circuit des Yeux i Juliette Armanet.

14 D’ABRIL

PALO ALTO DONA LA BENVINGUDA AL BON TEMPS

El Mercat del Poblenou obre les seves portes aquest cap de setmana per donar la benvinguda a la primavera. Com sempre, hi haurà música en directe i DJs, però també dissenyadors de banyadors, bikinis i calçat, a més d’una gran varietat gastronòmica.

14 I 15 D’ABRIL