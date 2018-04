La setmana del ‘Play’, del 6 al 12 d’abril

SETMANA PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

La plataforma #NoCallarem ha presentat un programa d’actes que tindran lloc de l’11 al 15 d’abril a l’antiga presó Model de Barcelona, amb debats i concerts d’artistes com Valtonyc, Pablo Hasél, Maria Arnal i Marcel Pagès i molts més. La recaptació servirà per ajudar “totes les encausades i perseguides per la repressió i la censura”.

DE L’11 AL 15 D’ABRIL

SALÓ DEL CÒMIC

Els amants de les vinyetes tenen una nova cita a la Fira de Montjuïc amb el Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que aquest any celebrarà la seva 36a edició i inclou exposicions dedicades a Superlópez, a les revistes de còmic d’adult i al dibuixant de la Marvel Jack Kirby.

DEL 12 AL 15 D’ABRIL

ELS CATARRES AL CRUÏLLA DE PRIMAVERA

Segona edició del Cruïlla de Primavera, aquesta vegada amb l’actuació d’Els Catarres, que presentaran el directe del seu quart disc, Tots els meus principis (2018), després de suspendre el concert que havia d’inaugurar el festival Strenes en solidaritat amb els presos polítics. Abans actuarà el grup de reggae Koers.

6 D’ABRIL

LAPSUS FESTIVAL 2018

El festival de músiques electròniques d’avantguarda Lapsus arriba a la cinquena edició al Teatre del CCCB. Avui el pioner del krautrock Hans-Joachim Roedelius presenta nou espectacle, i també hi seran Craig Leon i N.M.O. Demà hi actuaran Lee Gamble, D’Arcangelo, Deena Abdelwahed i Photay, entre d’altres.

6 I 7 D’ABRIL