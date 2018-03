La setmana del ‘Play’, del 16 al 22 de març

BLUES & RITMES

Ja és aquí una nova edició del festival Blues & Ritmes de Badalona, que comença avui divendres al Teatre Principal amb el concert gratuït de Rick Estrin & The Nightcats. Continuarà durant el mes de març amb The Como Mamas, Jim Lauderdale, Rachid Taha i The James Hunter Six.

DEL 16 AL 25 DE MARÇ

KYLIE MINOGUE

La cantant australiana ha triat Barcelona com una de les cinc ciutats europees on presentarà en format íntim el seu nou treball, Golden, que publicarà el 6 d’abril. Els afortunats que han aconseguit entrada -es van exhaurir en pocs dies- podran veure-la de prop a la sala Bikini.

16 DE MARÇ

MORITZ FEED DOG

Torna el festival de cinema sobre moda Moritz Feed Dog, que inaugurarà dijous vinent el documental Westwood: punk, icon, activist, sobre la dissenyadora Vivienne Westwood. Nou pel·lícules en quatre dies, als cinemes Aribau.

DEL 22 AL 25 DE MARÇ

LA MEDUSA FEST

La Brigada, Pacosan, Trau i Kiwis són alguns dels onze grups que actuaran en aquesta nova edició del festival La Medusa de Vilanova i la Geltrú, que es farà dissabte al vestíbul de l’Auditori Eduard Toldrà.

17 DE MARÇ

BARCELONA BEER FESTIVAL

Setena edició del Barcelona Beer Festival, la trobada al voltant de la cervesa artesana més important del sud d’Europa, que se celebra aquest cap de setmana a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat.

DEL 18 AL 18 DE MARÇ