La setmana del ‘Play’, del 9 al 15 de març

NIÑO DE ELCHE

Francisco Contreras és la veu més revolucionària del flamenc actual. Avui presenta Antología del cante flamenco heterodoxo, un disc que desconstrueix el gènere, a la sala Barts, dins del festival Guitar Bcn.

9 DE MARÇ

FESTIVAL AMERICANA

El Festival de Cinema Independent Nord-americà celebra aquests dies la cinquena edició als Cinemes Girona de Barcelona, amb un total de 31 llargmetratges i 20 curts. A més, viatjarà a diversos cineclubs de Catalunya.

FINS A L’11 DE MARÇ

EL ROSTRE DE LES LLEGENDES

No us perdeu l’exposició Terry O’Neill. El rostre de les llegendes a la Filmoteca de Catalunya, amb retrats del fotògraf britànic a grans figures de Hollywood com Paul Newman, Robert Redford, Orson Welles, Audrey Hepburn, Sean Connery o Frank Sinatra.

FINS AL 13 DE MAIG

MUTEK 2018

Ja està en marxa la novena edició del festival de creativitat digital i música electrònica Mutek, amb actuacions i conferències repartides per diversos indrets de Barcelona com l’Institut Francès, la sala Barts, el Mazda Space, el Nitsa/Astin o l’Antiga Fàbrica Damm.

FINS AL 10 DE MARÇ

MOSTRA OVNI 2018, UN VIATGE PER LA MORT

La mostra Observatori del Vídeo No Identificat proposa Camí de retorn. Visions, silencis, foscors, “un viatge anímic pel món intermedi, per l’experiència de la mort física i les morts de l’ego”. Un recorregut que va més enllà de les projeccions de vídeo, al Teatre del CCCB.

FINS A L’11 DE MARÇ