La setmana del ‘Play’, del 23 de febrer a l’1 de març

19È FRAGMENTS

El Centre Cívic Parc Sandaru de Sant Martí acull la dinovena edició de Fragments amb Cabaret13: una nit gamberra de circ, música i màgia que promet sensualitat, burlesc, canallisme, transformisme i provocació.

23 DE FEBRER

SR. CANARIO A L’HELIOGÀBAL

Si voleu descobrir una nova faceta del guitarrista de Mishima Dani Vega, dissabte presenta a l’Heliogàbal del barri barceloní de Gràcia el seu primer treball en solitari, Estado natural (2017), sota el nom artístic de Sr. Canario.

24 DE FEBRER

HIVERNACLE, FESTIVAL D’HIVERN DEL PENEDÈS

Aquest cap de setmana, Vilafranca del Penedès acull el gruix del festival Hivernacle, amb actuacions de Joana Serrat, Enric Montefusco, Nühn, Coriolà, Espaldamaceta, Daniel Lumbreras i els Brave Coast DJs.

DEL 23 AL 25 DE FEBRER

‘SINGIN’ IN THE RAIN’ AMB ORQUESTRA EN DIRECTE

El Teatre Tívoli projectarà una còpia especial de Singin’ in the rain que inclou les veus originals però sense els arranjaments orquestrals, que seran interpretats en directe per l’Orquestra Simfònica Camera Musicae, dirigida per Anthony Gabriele, els dies 1 i 2 de març.

1 I 2 DE MARÇ

OHLALÀ! FESTIVAL DE CINEMA FRANCÒFON

L’Institut Francès i els Cinemes Texas de Barcelona projecten deu pel·lícules inèdites de cinema francòfon i cinc del director Cédric Klapisch. El festival comença amb Au revoir là - haut, nominada a 13 premis César.

DE L’1 AL 8 DE MARÇ