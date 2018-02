La setmana del ‘Play’, del 16 al 22 de febrer

UNA PERVERSIÓ DE ‘JESUS CHRIST SUPERSTAR’

El cicle Escenes de L’Auditori presenta Seward Rise Superstar. In the mane of Jordi Oriol, una desconstrucció del musical de Tim Rice i Andrew Lloyd Webber amb el grup de rock Seward i el dramaturg i actor Jordi Oriol.

16, 17 I 18 DE FEBRER.

MINIFESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT

The Wave Pictures i Eef Barzelay (Clem Snide) són els caps de cartell del Minifestival de Música Independent de Barcelona, que celebra a l’Espai Jove Les Basses la 23a edició. També hi seran Colleen Green, The Standby Connection i Marta Knight.

17 DE FEBRER

PERE PORTABELLA A LA FILMOTECA

Coincidint amb l’exposició Pere Portabella. Cinema, art i política del Museu Can Framis, la Filmoteca de Catalunya dedica un cicle al cineasta català, amb films com Vampir-Cuadecuc, Pont de Varsòvia i El silenci abans de Bach.

FINS AL 28 DE FEBRER

LLUM BCN POBLENOU

La setena edició del festival Llum BCN il·luminarà el barri del Poblenou amb desenes d’instal·lacions, espectacles i espais transformats. El Disseny Hub organitza una visita guiada a diversos dels punts il·luminats.

16, 17 I 18 DE FEBRER

PETITS CAMALEONS

El festival Petits Camaleons, que va suspendre la jornada de l’1-O a causa del referèndum, reprèn la seva activitat a Sant Cugat del Vallès amb concerts familiars de Txarango, Joan Miquel Oliver, la Fundación Tony Manero i més.

18 DE FEBRER