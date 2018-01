La setmana del ‘Play’, de 12 al 18 de gener

HOMENATGE A DAVID BOWIE

Gerard Quintana, Eric Vinaixa, Coti, Nico Roig, Marion Harper, Tori Sparks, Núria Graham, The Slingshots i Brighton 64 són alguns dels grups i artistes que participaran en l’homenatge a Bowie de la sala Razzmatazz de Barcelona.

12 DE GENER

‘WEST SIDE STORY’ A L’AUDITORI

Coincidint amb el centenari del naixement de Leonard Bernstein, L’Auditori projecta el mític film del 1961 West Side story, el musical més premiat de tots els temps, amb banda sonora interpretada en directe per l’OBC.

12, 13 I 14 DE GENER

MISHIMA A LA MIRONA DE SALT

Els Mishima continuen passejant pels escenaris catalans les cançons del seu vuitè treball discogràfic, Ara i res, publicat aquest 2017. Dissabte seran a la sala Mirona de Salt, però la gira continua per Granollers, Manresa, Reus, Vic, Mataró i Barcelona, i aniran a Madrid a finals d’abril.

13 DE GENER

MÚSICA NEGRA AL MARULA

Els britànics Smoove & Turrell enceten el cicle de música negra 99 amb tu by Carlsberg, al Marula Cafe de Barcelona. El cicle continuarà amb concerts cada divendres, fins al 2 de febrer, de Tortured Soul, Andy Cooper + The Allergies i Martha High & The Soul Coockers.

12 DE GENER

TORNA EL PALO ALTO MARKET

Música per a nens de la mà de Minimúsica, Llibert Fortuny i Jamaikids i tallers de contacontes, de dansa i de cuina saludable seran algunes de les activitats de la nova edició del Palo Alto Market (carrer dels Pellaires 30, Barcelona), amb les propostes gastronòmiques habituals.

13 I 14 DE GENER