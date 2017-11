La setmana del ‘Play’, del 10 al 16 de novembre

FESTIVAL RBLS

La Sala Beckett i el CC Can Felipa acullen el Festival de Teatre Jove RBLS, que vol fomentar la passió per les arts escèniques en joves de 13 a 20 anys. Amb obres com Like si lloras o Assajar és de covards, tallers i píndoles de microteatre.

DEL 16 AL 19 DE NOVEMBRE

MÚSIQUES SENSIBLES

Judit Neddermann i Paula Valls inauguren avui la cinquena edició del festival solidari Músiques Sensibles, al Petit Palau del Palau de la Música. Miguel Campello, Gossos, Shuarma i Las Migas completen el cartell.

DEL 10 DE NOVEMBRE 16 DE DESEMBRE

L’ALTERNATIVA 2017

El Festival de Cinema Independent de Barcelona L’Alternativa celebra la seva 24a edició amb 10 llargmetratges i 15 curts en competició i una secció paral·lela de 19 títols. Inaugura el festival Zama, el nou film de Lucrecia Martel, el dilluns 13 al Teatre del CCCB.

DEL 13 AL 19 DE NOVEMBRE

MODDI

El trobador noruec Moddi presenta a la sala Sidecar de Barcelona Unsongs (2016), una col·lecció de 12 adaptacions de cançons de països com la Xina, Israel, Rússia, Xile, els Estats Units i el Vietnam que han estat prohibides al llarg del temps. Obrirà nit la psicodèlia de l’excomponent de Carrots Pigmy.

10 DE NOVEMBRE

BCN EN LAS ALTURAS

Els jardins de la torre modernista de Bellesguard, obra de Gaudí, acolliran aquest cap de setmana l’ street market de moda i tendències BCN en las Alturas, d’entrada gratuïta. Amb propostes gastronòmiques i la música en directe de Delaporte i Ukulele Clan Band.

DEL 10 AL 12 DE NOVEMBRE