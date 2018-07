Un estiu a la carretera

Ara que està tan de moda comprar-se una furgoneta o llogar una autocaravana per passar les vacances i que el hashtag #vanlife regna a Instagram, és el moment d’intentar entendre bé aquesta tendència, més enllà de saber si és una moda passatgera o fruit d’un nou paradigma socioeconòmic. Tant si fantasieges amb agafar carretera i manta com si ja tens la teva furgo a punt, arrenca aquestes pàgines i guarda-te-les a la guantera de la teva van, que et seran útils!

Una foguera, dos troncs i una manta de quadrets. El gos dorm al costat del foc i les estrelles il·luminen el color metàl·lic d’una vella Volkswagen restaurada amb cura. Impossible no desitjar ser allà; perduts en la natura, gaudint d’unes vacances autèntiques, lluny dels adolescents amb altaveus reggaetoners, de les cues per trobar un lloc al xiringuito o de la calor asfixiant de la ciutat. Però no tot és tan ideal com sembla: multes per dormir a llocs no autoritzats, problemes mecànics o la necessitat de dutxar-te són algunes de les coses que s’han de tenir en compte abans d’emprendre la teva primera aventura sobre rodes.

A l’hora de fer les maletes tenim tendència a ficar-hi tot de coses “per si de cas”, i tot i que és genial estar preparat per a alguns contratemps, aquesta previsió es tradueix sovint en maletes gegants. Si viatges amb autocaravana és possible que l’espai no representi un problema -com sí que passa amb les furgonetes camperitzades-, però tot i així, és un pal haver-te de passar vint minuts buscant entre totes les bosses que portes on has deixat la jaqueteta perquè de cop ha refrescat. Adopta una filosofia minimalista. Porta una motxilla amb la roba que et posaràs cada dia: uns pantalons curts o llargs i samarretes, roba interior i un necesser d’higiene personal. Tot allò que no sigui tan essencial ho pots posar al fons de la motxilla o en una altra bossa. Pensa que podràs rentar la roba -no cal dur una samarreta per a cada dia- i que en general, estaràs a prop d’alguna civilització si és que de cop les temperatures baixen 30 graus i necessites equipar-te! Minimalisme també a l’hora de generar residus -sobretot evita productes amb plàstic-, per qüestions d’espai, d’olor i perquè la consciència ecològica no marxa de vacances.

L’ordre és clau quan viatges amb una furgoneta o una autocaravana i cada cosa ha de ser al seu lloc. Tenir motxilles obertes i canviar de lloc les coses cada dia -on és el carregador del mòbil?!- farà que perdis temps i que l’entropia regni al teu petit espai. Millor tenir clar que cada cosa té el seu lloc: un tàper amb els carregadors de càmeres i mòbil, una llanterna a la guantera, les sabates sota el llit, les coses de l’esmorzar dins d’una capsa gran, etc. Aplica tots els anys de jugar al Tetris i sigues curós a l’hora de tornar-ho a posar tot al seu lloc: quan sigui mitjanit i busquis una mica de paper o la llanterna, ho agrairàs.

Si no tens furgo pròpia i decideixes llogar-ne alguna, ja sigui al nostre país o a l’altra punta del món, repassa l’inventari de material, fins i tot el que entra amb el lloguer. Per exemple, les furgonetes Jucy -omnipresents a Austràlia i Nova Zelanda- es lloguen amb tovalloles, llençols, coixins i una cuineta equipada. Però si vols una taula o cadires, necessites contractar-ho en el moment de fer la reserva. Cinc persones amuntegades dins una monovolum compartint una olla d’espaguetis és una imatge prou divertida, però segur que preferiries sopar a fora sota les estrelles. Abans de sortir pensa amb aquelles coses que necessitaràs o que sempre et salven en un moment complicat: una mica de corda, un ganivet que talla, sabó sense aigua, mocadors, una ampolla per omplir d’aigua, etc. Ah! I no oblidis el barnús. Sembla una tonteria, però és una de les coses més pràctiques que no pot faltar a la teva van. Si et quedes a un càmping amb dutxes comunes, agrairàs poder caminar amb les mans lliures per portar sabons, la roba i altres coses. O si et dutxes dins la teva autocaravana, sempre va bé per evitar deixar-ho tot xop i canviar-te a fora sense haver de fer un xou als veïns.

I si et quedes amb ganes de més i vols comprar-te una furgoneta i camperitzar-la, no cal que et venguis un ronyó, pots començar pels bàsics. “El que més ens demanen els clients és instal·lar-hi una altra bateria, perquè així aconsegueixes ser autònom i pots tenir els llums, endolls per carregar mòbils, les neveres i fins i tot inflar matalassos”, explica Bosco Cusó, responsable de Kamperworks, especialistes a Barcelona en camperització de furgonetes. Si ho tens clar, el pressupost dependrà de “la mida i de l’ús” que li vulguis donar: “per a cada dia, de cap de setmana o de vacanes”, puntualitza Cusó.

Planificar o improvisar?

Està clar que un dels avantatges i el principal atractiu de viatjar amb furgoneta és la llibertat de moviments i la capacitat de poder improvisar sobre la marxa. Però a mesura que augmenta la demanda per aquest tipus de vacances, també disminueixen les opcions d’allotjament. “Abans sí que es veia com un món més hippie o només per a surfistes i esportistes -explica Cusó-, però ara amb Instagram et venen la imatge de llibertat, carpe diem i la furgo et dona moltes facilitats per viure així. No necessites tanta dependència d’infraestructures com hotels i et dona la llibertat de poder triar la teva ruta i la teva manera de fer-la”.

Però no tot és tan ideal, ja que a vegades no pots dormir on vols, sobretot si viatges amb una autocaravana. La majoria d’aparcaments o zones turístiques tenen cartells on s’informa que aparcar durant la nit és il·legal, amb multes que varien en l’import. Per això és important tenir controlades les àrees on sí que és legal passar-hi la nit o fins i tot, tenir una llista amb els càmpings de la zona. Però tant si ets dels que organitzen la ruta a l’últim moment com si necessites certa planificació, pots utilitzar un seguit d’apps com Autocaravanas: en ruta i Parkings, que t’informen dels càmpings, de les zones van-friendly ; Naturapps, una guia de senderisme interactiva o Pueblos de España, per conèixer les instal·lacions i els atractius de tots els pobles de l’Estat.

Si emprens un viatge llarg, també és interessant planificar les visites a un càmping per així poder rentar la roba, comprar provisions, gaudir de les dutxes, omplir les reserves d’aigua i, si portes una autocaravana, saber on i quan buidaràs el dipòsit del vàter (recorda que només es pot fer en punts designats). Si has d’anar a zones on no hi haurà supermercats, és important fer un mínim de planificació de menjar, sobretot que no faltin aliments tipus pasta, salses envasades, fruits secs i galetes, que sempre et poden treure d’una dificultat. Amb tot, aquest és un “món que enganxa”, com explica Bosco Cusó, i des de Kamperworks veuen com cada cop més els clients d’autocaravana es passen a la furgoneta camperitzada perquè és molt més “còmoda de moure” i et permet “molta més llibertat”. u

Récorrer la costa atlàntica d’Espanya i Portugal

Suposem que ja tens la teva furgoneta camperitzada, comprada o de lloguer. Ara et preguntaràs, per on comencem? Si creus que descobrir la costa Atlàntica tant d’Espanya com de Portugal pot ser una gran idea, emporta’t les guies que acaba de publicar GeoPlaneta, Me gusta la costa. Viajar y surfear por el litoral,pensades per a viatgers nòmades, amants del surf o de la vida a l’aire lliure. Hi trobaràs les millors platges i cales on aturar-te, opcions per menjar sa a tot arreu, càmpings i altres allotjaments -si prefereixes dormir en un llit- per a totes les butxaques i un munt d’activitats per gaudir de la natura i fer exercici físic.