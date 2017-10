Un estiu sense fi: Esports d’aigua per a la tardor i l’hivern

Poques coses generen tant de pànic com els anuncis de la tornada a l’escola, veure com el final d’agost s’acosta a la velocitat de la llum i com el subconscient ens tortura fent sonar la cançó El final del verano, del Dúo Dinámico. Que s’acabi l’estiu és un drama. O no! Quan els guiris tornen als seus països amb els seus speedos i les seves pells blanques, quan els adolescents són a l’insti en lloc de fer sonar el Cuatro babys de Maluma amb un altaveuBluetooth, llavors és quan podem recuperar la platja i viure-la d’una manera que durant l’estiu és mediterràniament impossible…

Per disfrutar de la nostra costa no cal estirar una tovallola i fregir-te volta i volta, hi ha un món sencer d’activitats que seran capaces de capgirar la teva noció d’un dia de platja i allargaran el teu estiu sense fi fins ben entrada la tardor i fins i tot l’hivern.

‘Wakesurfing’

No ho confongueu amb el wakeboarding! El wakesurfing és molt més relaxat i amb més flow, i tot i ser considerat una nova moda és en realitat anterior al wakeboarding, que es practica amb una taula amb botes fixes mentre t’arrossega una llanxa. El wakesurfing es va originar als anys 70, llavors anomenat boat surfing, en el qual s’aprofitaven velles taules de surf de set peus i més llargues per surfejar les onades que generaven les llanxes. Tant al wakesurfing com al wakeboarding s’utilitza una corda per crear aquella primera empenta inicial que et permet sortir i lliscar per la superfície. Un cop arrenques, però, al wakesurfing deixes anar la corda per surfejar l’onada de la llanxa, com ho faries amb el surf normal. Però com que esperar onades al Mediterrani requereix una gran dosi de paciència i certa alineació planetària, el wakesurfing et permet crear una onada sense fi que pots resseguir en un llac, en un pantà o al mar mateix. I si no tens cap amic amb llanxa, sempre pots provar el wakeboard en centres com el Malamar Wake Park de Montgat o l’Olimpic Cable Park de Castelldefels.

Vela lleugera

Qui ha dit que la platja s’havia de disfrutar prop de la sorra? Posa’t un paravent a l’estil Capità Pescanova i puja a sobre d’una embarcació de vela lleugera: optimist, patins, 4.20, etc. Et sorprendrà trobar-te dofins no gaire lluny de la costa, peixos i una vista molt diferent de la que s’acostuma a veure. Sembla que navegar hagi de ser un món complex d’entrar-hi o en el qual moure’t, però res més lluny de la realitat! Hi ha un grapat de clubs com el Centre Municipal de Vela de la Barceloneta, on pots fer classes de navegació, cursos de continuïtat i sessions individuals i pots fer servir les seves instal·lacions i materials, i no són els únics. Imagina’t això: són les 8 del matí d’un assolellat dia de tardor, quan encara no es nota la mossegada de l’hivern al clatell, surts a navegar, la llum dibuixa el perfil de la ciutat mentre tu només sents el xxxx de la fibra del casc tallant el mar... i no cal dir res més.

‘Kitesurfing’

En aquesta vida es tracta d’aprofitar les oportunitats per treure el màxim rèdit al dia a dia, i si un dia fa massa vent per estirar la tovallola a la platja o és impossible llegir res al xiringuito que encara quedi obert, potser és un senyal diví que és hora de provar el kitesurf. Que no t’enganyi la seva aparatositat, en realitat el que necessites per començar a navegar és ben poc: un estel, una taula i un arnés. En platges com la de Sant Pere Pescador, escoles com Kite Experience ofereixen cursos des que va aparèixer aquest popular esport, a principis del 2000. Amb un curset de dos dies seràs capaç de lliscar sobre el mar, fer servir la força del vent per entrar mar endins amb el teu estel i barrejar adrenalina, esport i unes vistes colpidores. A més, platges com la de Sant Pere Pescador o algunes del delta de l’Ebre -on hi ha centres com La Central del Kite- ofereixen quilòmetres de costa pràcticament desèrtics i unes condicions de vent impecables.

Infinites modalitats de 'paddle'

A aquestes altures deu quedar poca gent que no hagi provat el paddle surf : és fàcil, sa, divertit i et permet escapar de l’atapeïda vora del mar. Ha sigut el hype dels últims estius, quan ha sigut habitual veure una legió de formiguetes mar enllà escombrant l’aigua, fent-se selfies amb la GoPro i de passada bronzejant-se. Però el SUP ( stand up paddle ) té vida més enllà de l’agost i ara és l’ocasió perfecta per disfrutar del bon temps i sortir a remar, que sempre serà millor que no pas tancar-se en un gimnàs. I si vols anar un pas més enllà, ara es fan classes de ioga i pilates a sobre les taules de paddle. Només has de llogar la taula i el rem en algun dels clubs que s’estenen per tota la costa catalana, com el Molokai Sup Center a Barcelona o el Yoga Hipiclub de Gavà. Segur que deixar la ment en blanc és més fàcil quan s’està rodejat d’aigua. Ah! Si prefereixes més canya, la nova moda són classes de fitness sobre la taula.

Submarinisme

Tot això està molt bé, però també pots escollir anar per sota de l’aigua i disfrutar de la sensació marciana de flotabilitat mentre explores el fons marí. No cal ser Jacques Cousteau, tampoc, sinó que pots iniciar-te amb batejos de busseig, fer excursions d’un dia o de fins a una setmana sencera com les que ofereix el Diving Center de Cadaqués tot l’any. També pots treure’t el curs bàsic -i acabar amb el Master Diver- en escoles com la Cubelles Sub per poder fer submarinisme arreu del món amb la teva titulació. Avís: qui ho prova repeteix, perquè poques coses al món poden comparar-se amb la sensació de moure’t amb aquella lleugeresa entre peixos i esculls de corall mentre mires com els raigs de llum es filtren entre tones d’aigua.

Surf

És l’esport per excel·lència si es pensa en una platja a l’hivern. A l’estiu, entre les prohibicions -que donarien per a tot un altre reportatge a part-, les bronques dels socorristes, els banyistes en massa i un clima anticiclònic, poc surf es pot fer. Quan arriba el setembre els surfistes mediterranis comencen a fregar-se les mans, a treure els neoprens dels calaixos, a encerar les taules i a contemplar les taules marítimes amb una devoció apostòlica. I és que la inestabilitat -canvis de pressions atmosfèriques- i les tempestes originades al golf de Lleó es converteixen en els millors aliats dels surfistes catalans. Tant si ja ets un fanàtic del surf com si vols iniciar-t’hi, la tardor i l’hivern són la millor època, i podràs trobar cursos en centres com l’Escola Catalana de Surf o la Pukas Surf Eskola de la Barceloneta, que t’ofereixen intensius de surf tot l’any, material inclòs. Això sí, comença a entrenar la paciència, també, un dels trets característics dels surfistes mediterranis.

I si prefereixes fer una escapada a la piscina…

Hoquei subaquàtic

A mig camí entre el submarinisme, l’hoquei i fer una mica el peix trobem l’hoquei submarí, inventant el 1954 a Portsmouth, Anglaterra. Després d’un salt de popularitat als anys 70, actualment es practica en un grapat de ciutats, Barcelona i Tarragona entre elles, i Espanya té la seves pròpies seleccions masculina i femenina (aquesta última, per cert, acaben de guanyar la medalla de plata als campionats europeus). Es tracta d’un joc més dinàmic i ràpid del que et podries imaginar, amb dos equips de deu jugadors, i requereix un gran esforç, velocitat i capacitat d’avançar-se als moviments, tot això sense oblidar-se de sortir a la superfície a respirar. Si t’hi animes, pots visitar equips com els Intrepid Seitons de Barcelona, el SES Tarraco i el GEAS Empordà.u