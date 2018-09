Quan fer art amb la xona (‘manko’) et pot dur a la presó

La llibertat d’expressió és un tema de plena actualitat, aquí i pràcticament a tots els països democràtics del món, però en cada un es pot entendre d’una manera diferent. Un fet que aquí pot provocar crispació, indignació i ofensa, podria no causar-ne allà. I una situació que en produeix allà, podria resultar-nos totalment indiferent aquí. És el cas de la mangaka i artista japonesa Megumi Igarashi, coneguda per fer art a partir de motlles amb la forma de la seva vagina i que -ho direm com a simple curiositat- està casada amb Mike Scott de The Waterboys des del 2016. L’atac a la llibertat d’expressió a Rokudenashiko -el seu pseudònim, que juga amb la paraula inútil en japonès- té a veure amb una cultura diferent de la nostra i amb una moralitat que, a dia d’avui, no deixa de sorprendre.

Potser heu sentit parlar del seu art manko -aquí podríem traduir la paraula manko per xona -, del rebombori que va provocar al seu país i dels problemes que va tenir amb la llei japonesa. L’any 2014, l’artista va entrar dues vegades a la presó acusada d’obscenitat per les seves obres, que tenien com a base una impressió en 3D de la seva vulva i, posteriorment, també de les d’altres dones. Amb aquesta primera matèria va començar fent petites escultures, diorames i finalment un caiac de dimensions reals. Per finançar-lo va posar en funcionament un crowdfunding que va superar les seves expectatives i que més tard seria motiu de la seva detenció i breu condemna.

Al Japó, el manko continua sent un veritable tabú, fins a l’extrem que s’esborra dels films eròtics, els manga, els anime hentai (cinema pornogràfic d’animació) i de qualsevol altra representació. Rokudenashiko va voler provocar un canvi en la mentalitat japonesa, una societat que accepta la reproducció sense problemes dels genitals masculins, que fins i tot té festes populars que els celebra i els venera, i que en canvi no accepta els femenins. I la seva croada encara es manté, i no deixa de sumar adeptes a la causa.

Actituds masclistes i irracionals

Ara podeu descobrir aquesta història, aprofundir en el que va passar i sobretot conèixer les veritables intencions de Megumi Igarashi gràcies al divertidíssim còmic Obscenidad, escrit i dibuixat per la mateixa Rokudenashiko, i que l’editorial Astiberri acaba de publicar en castellà. Al llarg de 180 pàgines descobrireu el naixement del projecte al voltant del manko, com l’artista va tirar endavant el seu art i com es va haver d’enfrontar a una societat masclista i incapaç d’abandonar les seves actituds més irracionals envers la representació dels genitals femenins (ai, si la Rokudenashiko ens llegís anomenar-los així) i com va haver d’enfrontar-se a la llei i a la presó japoneses. I tot això explicat sempre amb l’humor esbojarrat i feminista de l’autora i del seu simpàtic dibuix, gairebé infantil. Situat en un punt indeterminat entre Mi experiencia lesbiana con la soledad, de Kabi Nagata (Fandogamia, 2018), i En la prisión, de Kazuichi Hanawa (Ponent Mon, 2004), el llibre inclou també com a complement fotografies, confessions en forma de relat i una conversa entre Rokudenashiko i el director de cinema Sion Sono al voltant dels tabús i la llibertat d’expressió al Japó. Llegiu-lo i crideu ben fort: Manko! Manko! Manko!