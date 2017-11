Zuu,un club ple de calaveres

Cert aire canalla; un toc burlesc. Poca llum. Sostres baixos. Moqueta, butaques molsudes, plantes, cortines, vellut. Sensació de misteri. Música, dansa, espectacle i acrobàcies meravellosament combinades. Rellegiu els concepte i hi estareu d’acord: no sona a Barcelona. I és més: quan hi entres no et sens a Barcelona. I aquí la gràcia, la diferència, la màgia. El secret.

Podries ser a Nova York. A París. A Hong Kong. A Londres i fins i tot a Dubai. El recentment inaugurat Zuu és un club discoteca amb una superoferta gastronòmica ideada per Carlos Tejedor. La clau del local és la suma de molts ingredients diferents: música, luxe, espectacle, misteri, transgressió, gastronomia i, sobretot, diversió. Aquesta és la fórmula sobre la qual es vertebra el concepte d’un club inundat de calaveres que representen la pèrdua de control. I per això hi anem.

Entro a l’impactant hotel Sofia Barcelona i la primera sensació és de novetat. Aire fresc, arquitectura i disseny punters, arriscats i disposats a despertar reaccions. L’hotel -i el Zuu- no deixen indiferent. Baixo les escales del lobi i entro al club: descarat, seductor, teatral; poca llum, molta gent, eufòria en l’ambient. Amics, saludats, coneguts. Sec a la taula just davant l’escenari, s’apaguen els llums i comença: els cinc sentits activats. Espectacle sensorial i sense tabús en el qual no es fa diferència entre artistes i cambrers. Tot va a parar al mateix lloc: entretenir, divertir, emocionar.

El disseny del local, firmat per Jaime Beriestain, juntament amb l’espectacle de Desvarío Producciones i la proposta gastronòmica de Carlos Tejedor, aconsegueixen idear, executar i convèncer amb una proposta única a Barcelona. u

Plaça de Pius XII, 4 (Barcelona)