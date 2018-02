Yurbban, el carisma d’una ciutat

La zona compresa entre el carrer Trafalgar, el passatge de les Manufactures i Sant Pere Més Alt, és el nou place to be a Barcelona. Start-ups, cafeteries, lofts, art, restaurants i hotels. Vida non-stop. La recuperació d’un barri. La història latent. El carisma d’una ciutat.

És diumenge al matí. Entro a l’hotel Yurbban. Olor de confort. Plensa al mig del lobby. Ordre al restaurant. Arribo quan l’esmorzar està encara intacte i les taules perfectament alineades. Aquell moment en què tot està encara a punt de passar. M’apodero de la taula al costat de les finestres amb vistes al passatge Mercader, presidit per l’artista Antoni Yranzo, amb una peça artística mòbil. M’expliquen que porta el nom de Petjades : una gran manera d’explicar el passat i present de l’entorn. Tot el pes de la història en un carrer, en una obra mòbil que es fa mirar i que respecta el context, igual que l’hotel.

A la barra, un bufet a cop de producte de proximitat. Sona This time around dels Luna. Feia anys que no els escoltava i de cop em transporta a l’última vegada que els vaig veure en concert. Torno: la il·luminació de l’hotel és amable i l’interiorisme senzill. Ho té tot sense tenir res en especial. T’hi fa estar a gust i estona. I, inevitablament, acabes baixant al Signature Organic Spa, on tots els productes són orgànics, vegans i toxic free : el futur.

D’aquells llocs que conviden a enllaçar l’esmorzar amb el dinar. I així ho faig. El restaurant D’Aprop rescata receptes de l’àvia i les revisa. I modernitza; l’experiència a l’hotel Yurbban et permet viure la ciutat com un nadiu: descobrint-la des del mateix hotel i els seus voltants. Una autèntica immersió en la Barcelona més autèntica I així ho anúncia el seu claim : live as a native.u

Carrer de Trafalgar, 30 (Barcelona)