Tomas Diez:“Les ciutats haurien de produir tot el que consumeixen”

Ara fa 12 anys Tomas Diez arribava a Barcelona des de Caracas, on estudiava urbanisme, per acabar el seu treball final de carrera a l’IAAC (Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya). En aquell moment, però, no s’imaginava que acabaria sent un dels impulsors -i més tard, també el director- del Fab Lab Barcelona, un laboratori de fabricació digital, equipat amb tecnologia punta, que permet democratitzar l’accés a la producció. “És un espai obert a tothom on es pot construir gairebé qualsevol cosa, des d’un circuit elèctric fins a una casa”, diu Diez.

La ciutat del futur

El Fab Lab Barcelona forma part d’una xarxa global impulsada pel Center for Bits and Atoms, de l’Institut Tecnològic de Massachusetts. “En només una dècada, han passat d’haver-hi deu Fab Labs a tot el món a haver-n’hi més de mil -explica aquest urbanista-. La industrialització ha permès optimitzar el temps i fer molt barat el procés de fabricació, però ha separat completament la producció del consum. L’objectiu dels Fab Labs és retallar aquestes distàncies i fer que els ciutadans formin part de l’ecosistema de producció”. Diez també és impulsor del projecte Fab City, que treballa per aconseguir que les ciutats passin d’importar productes i generar escombraries a produir tot el que consumeixen.

Reiventar l'economia

“Les crisis econòmiques, mediambientals, socials i polítiques que estem vivint són el resultat d’un model productiu que s’ha anat forjant en els últims 150 anys i que es basa en el petroli com a font d’energia, la producció en sèrie i la creació del capitalisme -diu Diez-. Ha arribat el moment de reinventar l’economia, passar a un model més regeneratiu per poder fer front als dos grans reptes que té la humanitat: utilitzar de manera més intel·ligent els recursos i reduir el gran impacte que té la vida urbana sobre el planeta”. En aquesta línia, Diez explica que, lluny de limitar-se a ser fàbriques de producció, els Fab Labs també són espais de transformació cultural.

Dominar la tecnologia

“El desconeixement de les eines digitals fa que la població sigui cada cop més vulnerable -opina Diez-. Les xarxes socials en són un exemple. El que creiem que són eines divertides tenen darrere grans interessos econòmics. A través dels Fab Labs volem generar més coneixement al voltant d’aquestes eines per no acabar convertits en esclaus. Si aconseguim dominar-les, d’aquí a pocs anys podríem tornar a ser productors i utilitzar impressores 3D i altres màquines per fabricar-nos les nostres coses”. Entre tants projectes, Diez no té gaire temps per als hobbies, però en té un de sagrat: “Viatjo a Indonèsia un cop l’any. És un país que m’agrada molt i hi vaig a fer una espècie de retir; a fer surf i a llegir”.