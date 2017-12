El Til·ler,xxxt... no ho expliqueu a ningú

L’últim divendres de l’any. Un d’aquests dies que de manera natural fas balanç. De l’any, dels objectius assolits, dels temes pendents, d’aquells que fa mandra matar, d’altres que incomoden, i d’alguns que dones per rematats però que en realitat encara són molt candents. He quedat per dinar -i fer balanç- al restaurant El Til·ler, situat a l’hotel H10 Casa Mimosa. Un oasi meravellós al bell mig de l’Eixample, a la mateixa illa de la Pedrera.

Arribo tard; però un tard d’aquells que fan mal: pràcticament 45 minuts tard. Però quan arribo el món es para: l’espai, diàfan, ampli, tranquil, lluminós, entregat a un jardí modernista que és la joia de la corona. Aquí el món està en ordre. L’interiorisme -a càrrec de l’estudi Tarruella Trenchs- és d’aquells que de manera elegant però sense estridències proporciona confort, sensació d’atemporalitat i classe. L’edifici modernista ha estat perfectament rehabilitat respectant l’estructura original i completant-lo amb elements contemporanis.

Seiem a la taula central del restaurant. Colors neutres, materials nobles, mobles de disseny (cadires Shoftsell de Vitra, entre d’altres). Arriba la carta i soc tota ulls i gana: inspirada en la cuina mediterrània i amb productes naturals d’alta qualitat, la selecció de plats està feta amb amor i criteri. Curta però completa. I com que la conversa és intensa, trio plats lleugers: un wok de verdures i un tataki de tonyina. Exquisit. L’espai i la xerrada se’ns endú i de cop són les sis de la tarda. No ens hem adonat que es feia fosc. Em deixo les postres com a pendent per a l’any que ve i marxo d’aquest oasi mentre m’expliquen que just a sobre del restaurant hi ha una terrassa espectacular amb vistes a la Pedrera, piscina, còctels i la ciutat de Barcelona als peus. No ho expliqueu gaire, deixem que sigui un secret durant uns quants mesos més. u

