Susana López:“La felicitat és que el que pensem, sentim i fem estigui alineat”

Després d’anys amb una vida que ella considera “un símil de córrer” perquè era “una dona que sortia de casa a les vuit del matí i tornava a les deu de la nit”, la barcelonina Susana López Ribera, de 48 anys, va patir una crisi personal que no tenia ni cap causa aparent ni cap detonant clar. Allò la va portar a fer un viatge introspectiu que, de moment, ha desembocat en un projecte al qual ja ha dedicat molts estalvis i un gran esforç. Es tracta de (Silencio), un centre holístic per “desconnectar dels teus sorolls i reconnectar amb tu mateix” a través de teràpies que van des del shiatsu al ioga passant per l’ ayurveda o la nutrició. Un espai on les persones que passin pel que va passar ella trobin el suport que a ella li va faltar.

No vibrava

“Vinc del món de la comunicació per herència familiar i, per això, a vegades, no sé fins a quin punt era la meva vocació o era impregnat”, explica Susana López, que va fundar una agència de comunicació fa més d’una dècada que actualment s’ha convertit en Globally. Una vida professional i personal exitosa que de sobte no li proporcionava la satisfacció que molts pressuposarien. “Fa uns vuit anys, tot i tenir una agència de comunicació, tenir tres fills meravellosos, estar casada amb el meu marit, tenir amics, hi havia alguna cosa dins meu que no acabava de vibrar. Considerava que passar per la vida i no sentir-te viu i agraït cada dia no era just. Va ser llavors que vaig començar a indagar cap al meu interior”, confessa l’empresària.

Mirar endins

Tot i que “la gent no entenia res”, López va “començar a fer sortides personals de silenci a la fageda d’en Jordà, a caminar, meditar...” Un llarg procés en el qual va fer tota una sèrie de cursos que li van permetre adonar-se que “el procés de transformació d’una persona no passa de la nit al dia; és de consciència”. “Hi ha un moment que arribes a la conclusió que has d’estar alineat per ser feliç. Perquè per a mi la felicitat és que el que pensem, sentim i fem estigui alineat,perquè això et dona la pau interior”, explica. El fruit de tot aquest procés és (Silencio), un espai que “dona la possibilitat de connectar amb un mateix per diferents vies”. “Hi ha persones que surten afectades del quiropràctic quan els toquen un bloqueig durant un massatge”, assegura.

Pilotar la vida

“Quan creixes estàs molt sol. Quan decideixes fer una transformació personal, la gent no t’entén. Més si el teu entorn no es transforma com tu. Jo vaig trobar a faltar una mà. Vaig haver de fer el procés per intuïció -explica López com un dels motius que la van portar a obrir el centre-. És bo que hi hagi algú que et digui que provis això o allò altre”, afirma abans d’assenyalar que per aconseguir objectius, però, cal corresponsabilitat amb els especialistes. “La clau és que pilotis la teva vida tan bé com sigui possible. Però això passa per un autoconeixement, anar al passat, transcendir els pares i, quan els tinguis en un bon lloc en el teu cor, des del present, estar en pau. I si no és així, fer coses perquè sigui així i projectar el futur on vols estar”. “La vida no et porta. La vida és teva”, conclou.