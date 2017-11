Roca Bar,una cosa única està a punt de passar

Entrar aquí és com entrar a casa. Durant una època vivia a la vora i era com l’extensió del meu menjador. Fins i tot hi vaig arribar a viure durant un mes. Tot un experiment sociològic: 31 nits, més de 165 convidats i històries per no dormir. Literalment. L’Hotel Omm és un lloc on passen coses com aquestes. Té uns orígens, una essència i una capitana -la Rosa Esteva- que fa que aquest hotel vibri amb una energia única i hi passin coses inèdites.

Il·lusió, fantasia, somnis. Ritme, acció, focus, llums. Cada dia, un nou espectacle. Imaginació incansable, bombardeig constant d’idees. A cada racó de l’hotel. I també als fogons, esclar. Avui dino al Roca Bar, que s’ha convertit en un lloc de trobada de la gent de Barcelona. Cèntric, confortable i amb una carta que ve firmada pels germans Roca. Així que l’excel·lència està servida.

Plats saludables, gustos molt diferents, ben presentats i elaborats amb productes locals de primera qualitat: platillOs, platOs, aperitivOs i pOstres boníssims. Tots amb l’O d’Hotel Omm i amb l’assessoria gastronòmica dels germans Roca. Mengem un tàrtar de tonyina que és pura mel, uns tagliolini amb salsa de trufa que no us podeu perdre, un salmó salvatge i un recuit de drap que és un clàssic indiscutible del grup Tragaluz i que només per això val la pena venir.

És un hotel i un restaurant amb caràcter. Una energia diferent el domina. Sempre et trobes amb algú, sempre es donen meravelloses coincidències i sempre passen coses per recordar. El Roca Bar és un dels meus llocs preferits precisament per això. Perquè sempre tens la sensació que alguna cosa única està a punt de passar.u

Carrer Rosselló, 265 (Barcelona)