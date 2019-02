Ramon Colillas:“El pòquer és un joc que m’ensenya molts aspectes diferents de la vida”

Ramon Colillas (Puig-reig, 1988) fa temps que té molt bona ratxa. L’any passat es va proclamar guanyador del Campionat d’Espanya i del Campionat Nacional de Pòquer. Dos títols amb els quals va poder participar en el Pokerstars Players Championship a les Bahames, on també va quedar guanyador. Allà no només va superar 1.039 jugadors, sinó que es va endur un premi astronòmic: quatre milions i mig d’euros.

TARDES DE CARTES AMB ELS AMICS

Tot va començar al bar del poble, on Ramon Colillas anava a jugar a cartes amb els seus amics. Un dia es va adonar que quan jugaven a pòquer sempre guanyaven els mateixos. “Vaig veure que hi havia alguna part d’habilitat que desconeixia”, explica Colillas, que des d’aquell moment es va centrar en els seus dos grans interessos: l’esport, per la qual cosa va estudiar a l’INEFC, i el pòquer, una disciplina que va compaginar durant anys amb la seva feina com a entrenador personal. Fins que un dia es va tirar a la piscina i va decidir que el pòquer seria la seva professió.

UN JOC PLE DE PSICOLOGIA

Per a Colillas, les normes del pòquer es poden aprendre en un dia, però si es vol entendre bé, s’ha d’estudiar a fons. “Cal saber molta estadística, matemàtiques, psicologia, tàctica, estratègia i comunicació no verbal”, assegura el jugador, que no ha deixat d’instruir-se mai sobre l’art de les cartes. Confessa que la seva part preferida és la competitivitat, sobretot en el pòquer en viu, més que en les sales online. “M’agrada analitzar com s’expressa cada jugador”. De fet, per a ell, el pòquer és la seva feina, però també un joc que li ensenya “molts aspectes diferents de la vida”.

VIATJAR DE CASINO A CASINO

Assegura que al nostre país no hi ha gaires jugadors professionals de pòquer i la majoria es coneixen entre ells. “Alguns fins i tot viuen junts per aprendre i practicar”. Això sí, quan seuen a la taula de joc, “ja no hi ha amics”. Una de les facetes que també l’apassionen d’aquesta professió és l’oportunitat de viatjar. “En el meu calendari hi ha hagut tornejos a Praga, Las Vegas o les Bahames”, comenta Colillas, que ara és ambaixador de la marca PokerStars. Això sí, quan torna a casa i queda amb els seus amics, intenta no jugar a cartes ni entrar en cap casino. “Necessito canviar d’aires”.