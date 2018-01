Parking Pita, un fenomen del boca-orella

És diumenge. El passeig de Sant Joan vibra: vital, alegre, energètic. Davant meu apareix un espai industrial amb molta solera: una mostra de bon gust en tota regla del qual segur que heu sentit a parlar perquè poc després que obrís ja és tot un fenomen del boca-orella: soc al Parking Pita, un temple dedicat a les pites, les verdures i els gustos libanesos. La gran protagonista del local és una única taula en gran format, tamborets al voltant, i la cuina vista. Seiem en un extrem i entomem la carta: pocs plats i fàcils de triar. Uns entrants per compartir, una pita de plat principal. Arrenquem amb un tabule, un hummus i unes albergínies fumades per devorar a quatre mans i seguim amb dues pites: una de pollastre ecotenduri i una de falàfel. Destaquen i sorprenen les espècies i els condiments del Pròxim Orient: et transporten a indrets exòtics sense moure’t de Barcelona.

Així que hi entro em trobo la Berta Bernat -fundadora del local juntament amb el Marcos Armenteras-; em fa una ruta per l’immens local i m’explica l’aventura: després de treballar molts anys al grup Tragaluz, va decidir obrir el Parking Pizza del carrer Londres, que va ser un èxit sonat de la nit al dia, i seguidament es va atrevir amb el Parking Pizza i el Parking Pita del passeig de Sant Joan. Una aposta valenta i original que dona forma al primer local modern i amb solera dedicat a la pita. La idea va començar a agafar forma fa tres anys a la cua del Mustafa’s Gemüse Kebab (mític local de kebabs berlinès) i va cristal·litzar un cop van trobar el local de Sant Joan. La resta? És una història de feina, visió i lluita per l’excel·lència. Si fa un temps van aconseguir reinventar el típic restaurant de pizzes, ara ho han tornat a fer amb la pita. Visca el kebab!

Passeig de Sant Joan, 56 (Barcelona)