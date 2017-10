Nou Bitter amb ingredients 100% naturals

Moll d’embarcacions a Itàlia / dia: Max Parrish, de negre i amb ulleres de sol, agafa dos gots amb glaçons i s’acosta a la taula on una -encara desconegudíssima- Charlize Theron ignora el seu acompanyant. Al noi Martini només li cal omplir les copes i passar-se el dit per sobre els llavis per fer que la jove Theron corri al seu darrere, mentre va perdent centímetres de faldilla fins al punt on apareix el logo de Martini.

Segur que molts recorden encara l’anunci. Era l’any 1993 i un seductor noi Martini, segur com James Bond i descarat com Jean-Paul Belmondo, marcava l’inici d’una nova època daurada per a la popular beguda italiana, inventada més de cent anys enrere.

Interior. Bodega 1900 a Barcelona / dia: sobre la taula desgastada hi trobem dues copes amb una beguda lleugerament vermellosa, una cullera, una ampolla negra de Martini Riserva Speciale Bitter i un brioix planxat de porchetta.

Més de vint anys després d’aquella icònica campanya, Martini continua reinventant-se amb el que millor sap fer: innovar amb el vermut. És per això que incorpora un nou producte a la guardonada gamma Riserva Speciale de Martini: el Martini Riserva Speciale Bitter. Es tracta d’una reformulació basada en la recepta original de Bitter de Martini, perquè al final les modes són cícliques i ens torna a venir de gust fer el vermut com els nostres avis o ens tornem a aficionar al Bitter. Però el secret d’aquesta nova versió del Martini Riserva Speciale Bitter és la seva versatilitat -hurra, amants dels còctels!-, ja que està pensat per combinar-se amb el Martini Riserva Speciale Vermouth di Torino i oferir així una versió del Martini Negroni que us farà explotar les papil·les gustatives amb una càrrega de dinamita de gustos. I aquest n’és només un exemple.

Gustos que s’inspiren en la recepta original del 1872, ideada pel fundador de Martini, Luigi Rossi, que només quatre persones coneixen i que es conserva en una caixa forta a Suïssa. Ivano Tonutti, responsable de seleccionar i barrejar les essències botàniques, ha escollit ingredients naturals, amb més protagonisme del safrà, l’angostura i la calumba, cosa que fa que el resultat sigui amarg, ric i complex.

Però més enllà de la sofisticació, hi ha una cosa intrínsecament lligada a fer el vermut i a l’herència mediterrània que corre per les nostres venes: la gastronomia. Un bon vermut sempre s’acompanyarà amb alguna cosa per picar, des d’unes senzilles i eficaces xips fins als platets més elaborats. Per això la presentació del Martini Riserva Speciale Bitter s’acompanya d’un maridatge molt especial a càrrec del xef Albert Adrià i del bar manager d’elBarri, Marc Álvarez. Aquest últim ha sigut l’encarregat de donar un gir modern a dos còctels clàssics italians. D’una banda, el Caproni, una variació del Negroni, en què se substitueix la ginebra per vi rosat infusionat amb gerds, amb un resultat àcid i aromàtic com una cançó de Yung Beef. I, de l’altra, el Pironi, un còctel llarg a base de Martini Bitter, Bombay Sapphire, suc d’aranja i tònica; elegant i fresc.

Per la seva banda, el xef Albert Adrià ha dissenyat diverses creacions gastronòmiques que reinterpreten els clàssics aperitius italians i completen el dream team d’aquesta presentació: entrepà de gorgonzola i nous, pizzeta de parmesà, airbaguette de coppa,carpaccio de ceps i brioix planxat de porchetta. Aquests maridatges es poden tastar a la Bodega 1900 (carrer Tamarit, 91), un dels establiments barcelonins on Albert i Ferran Adrià i els germans Iglesias ofereixen experiències gastronòmiques sota el nom d’elBarri.

En un moment en què cada cop som més els que reivindiquem l’slow food i la importància de la dieta mediterrània davant d’invasors bàrbars, és bo recuperar aquells bons hàbits que, des del 1863, van sorgir de la regió del Piemont, per portar-nos uns migdies più belli!