Nerea Moreno:“He pensat en una dona Almodóvar, amb molt caràcter però alhora divertida”

Ene de Narcisa, alter ego de Nerea Moreno (Balaguer, 1994), és una de les dissenyadores de moda que participa en la col·lecció càpsula de la nova edició de Sastrería Moderna. Es tracta d’una pop-up no convencional a la botiga Gratacós de Barcelona que els dies 29 i 30 de novembre i 1 de desembre permetrà als clients provar-se els models i demanar-los sota comanda de manera personalitzada.

JUGAR A DISSENYAR VESTITS

La Nerea Moreno va créixer en una casa on sempre hi havia retalls de roba per tot arreu. La seva mare treballava cosint en un taller i aviat va començar a rebre encàrrecs per vestir les seves nines. “Li explicava quins dissenys volia i ella me’ls feia”, explica Moreno, que amb el temps ha descobert que, més que no pas jugar a nines, jugava a vestir-les. Més tard va optar per estudiar publicitat, però no la va convèncer i va decidir-se per la moda: “Tenia moltes coses a dir, però no trobava el mitjà. Ara veig que la moda m’ha servit com un camí per expressar-me”.

COL·LECCIÓ SENSE SUBTÍTOLS

Ara, amb Sastrería Moderna, la Nerea es presenta com la dissenyadora emergent d’aquesta edició amb la seva col·lecció Sense subtítols. “Perquè aquest projecte em permet dissenyar perquè sí, sense explicacions”, resumeix. La seva proposta, que consta d’una faldilla, un vestit i una caçadora, la defineix com a roba pensada per a una “dona Almodóvar, amb molt caràcter, però alhora divertida”. Per a Moreno la moda ha de ser divertida, aportar humor i, sobretot, “molt brilli brilli ”. “Cada cop tinc més la necessitat d’experimentar amb els colors”, afegeix.

ODA AL NARCISISME DIGITAL

Un dels seus projectes més recents és el de l’experiment digital batejat com a Ene de Narcisa, el seu alter ego artístic, que busca posar èmfasi en el narcisisme i el gran joc d’egos que es viu cada vegada més a les xarxes socials, amb Instagram com a protagonista principal. Per això la Nerea va decidir exposar-se personalment davant d’aquest món i riure’s de si mateixa. I no només això, sinó també riure’s de tota la parafernàlia amb què se sol actuar a les xarxes socials en l’àmbit de la moda. El seu lema ho explica molt bé: “Abans de jutjar mira el teu Instagram”.