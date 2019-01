Neko:“Els vídeos d’ASMR s’acostumen a veure des del mòbil i a altes hores de la nit”

Neko és l’ alter ego de Mireia Vidal, una noia que prefereix mantenir-se en el misteri però que compta amb un canal de YouTube amb més de 52.000 subscriptors. Ella fa vídeos d’ASMR (resposta sensorial meridiana autònoma), que tenen milions de seguidors al món i on es poden veure persones xiuxiuejant, tallant sabó o fent tota mena de sons que provoquen un formigueig a aquells que ho miren.

UNA CÀMERA I UNA BOSSA DE CROSTONS

Fa uns sis anys la Mireia va descobrir en què consistia l’ASMR. “Mirava vídeos de YouTube amb persones que feien sorolls o veus molt agradables, però no coneixia aquest concepte com a tal”, explica. De seguida es va animar a fer un vídeo on sortia fent sorollets amb una bossa de crostons. “Es pot fer amb qualsevol cosa”, confessa la youtuber, que al principi era més tímida i no ensenyava el seu rostre. Ara ja penja entre un i dos vídeos a la setmana en català o castellà. “A Catalunya només som tres o quatre persones les que ho fem, però a l’estranger n’hi ha milers”.

EL SO D’UN PINZELL PER ADORMIR-SE

Un dels seus vídeos més populars és un on la Mireia surt pintant una aquarel·la. La suavitat del so del pinzell passant pel paper i els delicats moviments de les mans fan les delícies dels usuaris. “Acostumen a veure’ls des del mòbil i a altes hores de la nit”, confessa la creadora, que creu que són vídeos ideals per als qui tenen insomni. Ella prefereix l’anomenat ASMR visual, més que no pas la variant que se centra més en l’aspecte auditiu. A més, part dels seus vídeos els fa vestida de cosplay i interpretant diferents personatges: “És ASMR, però amb una història de fons”.

UNA FINA LÍNIA QUE CREA CONFUSIÓ

Curiosament, més de la meitat dels seus subscriptors són dones. Però la realitat és que prop del 80% dels usuaris que veuen aquest tipus de vídeos són homes. “Conec molts casos de noies que pateixen bastants problemes d’assetjament a la xarxa”, diu la Mireia, i confessa que ella mateixa ja ha rebut bastantes imatges de les parts íntimes d’alguns seguidors. Per a la youtuber, el problema és que a la plataforma hi ha tot un seguit de vídeos molt suggeridors amb la falsa etiqueta d’ASMR. “Són vídeos que estan fets expressament per excitar, quan l’objectiu és relaxar”.