Matteo Guarnaccia:“La cadira és un dels objectes que reflecteix més els hàbits de les persones”

Matteo Guarnaccia, originari de Sicília però establert a Barcelona, té dues grans passions: dissenyar i viatjar. Pensant com podria combinar-les, se li va acudir el projecte Cross Cultural Chairs, que investiga les diferències socials i culturals del món a través de les cadires i les maneres de seure. “La cadira és un dels objectes que reflecteix més els coneixements i els hàbits de les persones”, argumenta aquest dissenyador de 24 anys, que té el suport de l’ADI-FAD, l’IED i el Museu del Disseny de Barcelona.

Dissenyar i viatjar

Per què al Japó s’asseuen a terra? Per què a Indonèsia s’utilitza el vímet per fabricar les cadires? Quines tècniques fan servir a Nigèria? Aquest tipus de preguntes són les que vol respondre el projecte Cross Cultural Chairs. “La intenció és viatjar a vuit països i establir una col·laboració amb un estudi de disseny local i amb els artesans de mobles”. Tenint en compte el context cultural, el procés de fabricació i l’ús de materials autòctons, en Matteo dissenyarà una cadira diferent a cada país, que després exposarà al Museu del Disseny, juntament amb un documental i un llibre. Per recaptar diners ha obert una campanya de micromecenatge que s’acaba d’aquí 10 dies.

Fugir de la tendència

“Si et fixes en la feina dels millors dissenyadors joves del món, t’adones que gairebé tots proposen objectes semblants, amb les mateixes formes i materials, la mateixa comunicació... ¿És perquè tenim un únic model d’educació o perquè tots bevem de la mateixa font d’inspiració, que és Instagram?”, es pregunta. I explica que el projecte Cross Cultural Chairs vol estudiar també com la globalització està afectant el disseny i com el disseny està perdent la particularitat cultural de cada país. “El procés de producció actual és tan ràpid que estem oblidant per què fabriquem les coses. M’interessen els objectes que expliquen històries, dissenys basats en experiències i no en tendències”.

Sostenibilitat vs. consumisme

Un dels altres objectius del projecte és crear una llista de contactes open source de dissenyadors i artesans de tot el món. “Vull que sigui un projecte obert i que tothom qui ho vulgui pugui utilitzar Cross Cultural Chairs com a plataforma per fer contactes”. Segons Matteo, els dissenyadors joves tenen una gran responsabilitat en la societat actual. “No ens podem limitar a proposar objectes, hem de fer-nos preguntes com ara si els materials i els processos que fem servir són rendibles i ecosostenibles i quines són les conseqüències reals d’allò que fem. No ens podem deixar endur per aquesta onada de consumisme, cal que ens aturem i pensem cap on volem anar”.