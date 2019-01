Marta Vilaplana:“El casament tàntric busca fugir de la superficialitat i el materialisme”

Marta Vilaplana (Barcelona, 1972) va començar a fer ioga als sis anys, en uns moments en què tot el que envoltava aquesta disciplina era vist com d’un altre planeta, i ara és professora de ioga. Experta en moviment corporal, ha obert amb la seva parella el local Food & Yoga, on s’ofereixen classes, menjar ecològic i casaments tàntrics. Un tipus d’unió que busca la consciència de la parella a l’hora de comprometre’s.

UNA IOGUI ALS ANYS SETANTA

La seva mare la va iniciar al ioga de ben petita, de la mà d’una professora que va viure uns mesos a l’Índia. Ella va transmetre a la Marta uns valors que la van transformar, però que durant molts anys també la van fer sentir estranya en una societat que encara vivia molt allunyada de tota aquesta filosofia. “Vaig fer un aprenentatge del dolor, que al final vaig transformar en força”, comenta Vilaplana, que amb el temps es va convertir en professora de ioga. “Sempre he estat molt interessada en la psicologia corporal com a via d’expressió sensorial i racional”.

UNA UNIÓ DE PARELLA CONSCIENT

A part de les classes i d’oferir menjar de quilòmetre zero, la Marta també organitza casaments tàntrics. “La gran diferència amb un casament normal és la consciència. És un equilibri entre ser conscient d’allò que estàs fent, és a dir, unir-te amb una altra persona, i el festeig”, explica. Una cerimònia tàntrica es pot fer a l’aire lliure, i consisteix en una meditació en què la parella, envoltada d’amics i familiars, es mira als ulls durant uns minuts i verbalitza els motius pels quals decideix lliurement establir l’aliança. “Es busca fugir de la superficialitat i el materialisme”.

REGALS FETS DES DEL COR

De fet, el preu d’un casament tàntric, en què s’inclou la cerimònia i el menjar, costa entre 30 i 50 euros per persona. A més, s’anima els convidats a elaborar ells mateixos els regals per a la parella. “Poden escriure una poesia o pintar un dibuix mentre es fa la meditació”, posa com a exemple Vilaplana. Encara que per formalitzar la relació oficialment s’ha de fer el casament civil, la Marta considera que la unió tàntrica equival al casament per l’Església. “En els dos casos és la part més espiritual”. És un tipus de festa que creu que cada vegada serà més sol·licitada.