Joan Miquel:“Els excessos són un recurs que fem servir per fugir del que ens fa vulnerables”

Durant molts anys, Joan Miquel (Barcelona, 1980) va viure en la pell de dos personatges: de dia era un enèrgic i creatiu publicista amb un camí que anunciava èxits, i a la nit es convertia en el DJ Hazcaso a la sala Razzmatazz, on vivia tot el món d’excessos de la nit. Un dia va decidir mirar al seu interior i abandonar aquests dos personatges. Va ser aleshores quan va decidir emprendre un nou camí a través del coaching.

Escapar-se de la realitat

Durant els deu anys que va estar punxant com a DJ Hazcaso, Joan Miquel recorda la vida al límit i els excessos que li oferia l’ambient nocturn. Una sortida fàcil que reconeix que aleshores buscava per a la seva vida. “Els excessos són un recurs que fem servir per escapar-nos del que ens fa vulnerables”, admet ara amb el temps. En el seu cas, una infància marcada pel divorci dels seus pares i el conflicte de descobrir la seva homosexualitat en un entorn on s’esperava que ell fos “l’home de la casa” van ser alguns dels detonants que el van portar a construir-se els dos personatges.

El clic que ho va canviar tot

El dia que Joan Miquel va decidir deixar d’enfocar-se en els dos personatges que s’havia creat, el publicista i el DJ, no va tenir més remei que mirar cap endins. Va ser el clic que ho va canviar tot, ara fa uns quatre anys. “Vaig començar a connectar amb aquella part meva que és més essencial”. Per aconseguir-ho, va decidir apuntar-se a un cicle de coaching, i l’experiència li va agradar tant que va decidir enfocar la seva carrera professional cap aquesta direcció. “M’agrada ajudar a obrir el punt de mira davant la vida i les situacions de les persones”, confessa.

La importància d'observar-se

Afirma que treballa amb tota mena de clients, des de directius de multinacionals fins a adolescents, amb els quals admet que té molt bona connexió arran de la seva experiència com a DJ. Per a ell, una de les eines més potents a l’hora de treballar amb els clients és l’observació sense judicis per sortir de la voràgine del dia a dia. “Cal observar-te a tu mateix, veure com parles, penses o et sents i analitzar si estàs fugint d’alguna cosa”, confessa el coach, que assegura que a les sessions, que es fan al lloc que prefereixi el client, l’aprenentatge sempre és mutu i molt enriquidor.