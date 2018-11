Javier Murciano: “Si no haguessin existit les mares, no hi hauria hagut col·leccionistes”

Javier Murciano (Barcelona, 1965) assegura tenir a casa seva més de 2.500 dispensadors de caramels PEZ. Propietari d’una botiga on ven objectes de col·leccionista “per a nens que tenen pares friquis”, ara ha organitzat de manera amateur l’exposició col·lectiva PEZHIBITION, que es pot veure fins al 17 de novembre al Centre de Cultura Popular La Violeta, al barri de Gràcia de Barcelona.

Icona pop per a nostàlgics

¿Sabies que els caramels PEZ es van inventar a Àustria i que el seu nom prové de l’abreviació de la paraula menta en alemany, que és pfefferminz? Javier Murciano no només coneix tots els secrets que s’amaguen darrere d’aquests icònics dispensadors de caramels, sinó que en col·lecciona milers a casa seva. Això sí, només n’hi ha un d’únic i irrepetible: el primer que va tenir de petit, que té la cara del Pluto. Confessa que el que més li agrada és el disseny dels ninots, que tenen milers de temàtiques, com ara personatges de Star Wars, Hello Kitty i Disney.

Records després de la mili

Hi ha una teoria que ronda pel cap de Murciano: si no haguessin existit les mares, no hi hauria hagut col·leccionistes. “Abans, quan tornaves de la mili et trobaves que les mares ho havien llençat tot”, lamenta. Aquella sobtada desaparició dels records d’infància va provocar, segons el col·leccionista, que moltes persones es bolquessin a rescatar aquests petits tresors amb tant valor sentimental. Esclar que no tothom és igual: “La majoria de col·leccionistes de caramels PEZ som homes de quaranta anys en amunt, encara que també hi ha algunes dones”.

Futbolí temàtic i ambient 'friendly'

Encara que no existeix cap associació de col·leccionistes de caramels PEZ al país, Murciano sí que reuneix de tant en tant una trentena d’aficionats. “En l’última trobada, una cerveseria artesana ens va fer una combinació especial amb caramels PEZ”. De manera totalment voluntària i amateur, també ha creat l’exposició que es pot veure aquests dies a Gràcia, on diferents artistes mostren la seva visió dels ninots. Ell mateix fins i tot ha construït un futbolí on les figures estan fetes amb els dispensadors. “M’agrada el rotllo friendly. Jo vull tenir amics, no pas coses”.