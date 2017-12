Hugo Jacomet:“Itàlia és l’únic país del món on els homes tenen el mateix dret que les dones a vestir bé”

Després de descobrir l’essència del gentleman parisenc al seu primer llibre, el francès Hugo Jacomet ha dedicat més de tres anys a endinsar-se en l’estil inconfusible de l’home italià per escriure el segon. A The Italian gentleman, no es deixa ni un detall de tots els que identifiquen l’estil masculí del Bel Paese, que adora perquè “és l’únic lloc on del sastre en diuen maestro ”. Al seu blog, que li va fer deixar la seva antiga feina perquè té milions de visites, defensa els artesans i botiguers que aposten per l’excel·lència. Potser per això concedeix les entrevistes a Santa Eulalia, del passeig de Gràcia, els seus aliats naturals a Barcelona.

No exposar els esforços

Hi ha moltes definicions del que és un gentleman, més o menys plenes de tòpics. Tot i això, Jacomet en té una de molt personal i afinada. “Un gentlemanno és només un home elegant per la seva vestimenta. Per a mi, la primera característica del gentleman és que transmeti als altres tranquil·litat. Aquí comença l’elegància”, afirma l’autor, que també descriu l’elegància amb molta subtilitat: “Són moltes coses. És una barreja molt complexa d’actitud, de manera de vestir, del respecte que tens pels altres...” Una barreja que considera que va més enllà de la naturalitat: “Els italians tenen una paraula exacta per referir-se a tot aquest conjunt. És l’sprezzatura, que és l’art de no semblar en tensió, de no fer mai la impressió d’haver estat preparant-te per a l’ocasió”. “Quan exposes els teus esforços, no estàs sent elegant”, conclou.

La responsabilitat de l'artesa

Per a Jacomet l’elegància té una altra pota que és l’amabilitat, una qualitat que diu que no troba en el fashion business. “L’amabilitat en el món de la moda no existeix. És un món d’aparences i de tendències. No vull dir que no m’agradi. Però és un món que va d’una altra cosa. Va de diners, grans beneficis i grans figures”, afirma l’expert, que recorda que aquest no és el camp que explora el seu blog. “Nosaltres parlem sobre estil, sobre artesans, i en aquest camp encara queda molta generositat. Ser un sastre és dur. Quan un home ve i et posa 5.000 euros sobre la taula, tens una gran responsabilitat. El vestit ha de ser perfecte i això li costarà entre 50 i 60 hores de feina a mà...”, explica. A Itàlia diu que és on hi ha més tradició en aquest sentit: “És l’únic país del món que conec on els homes tenen el mateix dret a vestir bé que les dones”.

Bloquejats en mode convencional

“A Itàlia, quan un home va ben vestit, se li acosten i el feliciten dient-li que fa molt bona fila. No són gelosos d’un home ben vestit. A França, en canvi, quan em veuen vestit així, sento com en parlen d’amagat. Allà només es felicita per anar ben vestides les dones, però no els homes”, assenyala Jacomet, que recorda que la sastreria italiana té “la paraula llibertat ” com a denominador comú, per davant del “ perfeccionisme ” francès o la “ discreció ” anglesa. Sobre l’estat de l’estil a casa nostra relativitza dient que “no s’han de fer comparacions perquè cadascú té la seva cultura”. Tot i això, reconeix la nostra “posició complicada” perquè som “entre la Gran Bretanya, França i Itàlia”. “L’home d’aquí està progressant però encara està massa preocupat pel que diran i això els ha deixat bloquejats en una vestimenta molt convencional”, analitza.