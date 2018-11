Frankie Gallo Cha Cha, La millor pizzeria de Barcelona?

Tot els acaba passant per casualitat. Pura màgia. No hi entenen de business models ni d’estratègies de rendibilitat però tenen la intuïció, la imaginació i la creativitat hiperdesenvolupada. Un sisè sentit. I cada embolic en què es fiquen els acaba sortint bé: tots els seus locals respiren una personalitat, un caràcter i un punt gamberro que, combinat amb una oferta gastronòmica de gran qualitat, acaba convertint els seus restaurants en els llocs més concorreguts de la ciutat. Saben parir locals amb carisma, autenticitat i grapa: autèntics llocs de trobada per a la clientela més macarra i divertida.

L’última aventura dels bessons Colombo (Xemei, Bar Brutal...) passa per aliar-se amb José Parrado (expropietari del Cañete) i convertir un magatzem en una pizzeria que ha revolucionat el barri del Raval. Frankie Gallo Cha Cha és irreverent, canyer, ravaler. I ofereix una proposta de pizzes que són pura vocació. En aquest cas, vocació de Lollo Vuoturni, que aposta per un procés similar al que s’utilitza per fer el pa: la massa mare és el seu bé més preuat, i la manera com la prepara, la treballa i la deixa fermentar és pura poesia. 72 hores de repòs i un minut i mig al forn de llenya. Aquesta és una part del secret.

Música bona i forta, il·luminació tènue, barres secretes, mobiliari amb guerra i pizzes espectaculars són la fórmula per a una nit gamberra i canalla. La carta de pizzes és llarga, i va de les més clàssiques a les més imprevisibles. La massa sempre és prou densa per aguantar tot el que porta a sobre, però a la vegada lleugera i digerible, i la joia de la corona és la pizza trufada. Un must. Sens dubte, Frankie Gallo Cha Cha és una de les millors pizzeries de Barcelona. Si no la millor. u

Carrer del Marquès de Barberà, 15 (Barcelona)