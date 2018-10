Fàtima Valldeperas:“No és cert que els homes no s’emocionin amb les flors”

No us podeu imaginar el poder de tres flors ben lligades. Són capaces de fer somriure un desconegut i també de fondre tòpics. “Tenim molt assumit que els homes no s’emocionen amb les flors, però no és cert. A mi m’agrada regalar-ne als meus amics i veure que sorpresos que queden”, confessa Fàtima Valldeperas, que treballa revolucionant l’art floral a Flowers by Bornay. No és florista per vocació, però en aquest ofici ha trobat la manera de seguir jugant amb colors i textures.

Temptar un esperit inquiet

“Vaig començar a pintar i fer collages a la Facultat de Belles Arts, però des de petita ja m’agradaven les manualitats i sobretot embolicar regals amb teixits”, explica. Quan era estudiant va trobar una feina d’estiu en una floristeria del seu poble, Olesa de Montserrat. Després va continuar en una altra de Barcelona i tornem-hi: roses, margarides i pocs estímuls. Però un bon dia li van fer una proposta radical: ¿i si ho revolucionem, tot això de les flors? No tempteu algú amb un esperit inquiet i creatiu, perquè sempre us dirà que sí.

Art floral revolucionari

“Amb Flowers by Bornay hem trobat el nostre propi estil a base de trencar amb els convencionalismes, fent servir esprais de pintura i poc verd. Al principi va ser dur, perquè les coses rares incomoden”, explica. Ara són un referent mundial del disseny floral contemporani amb la seva barrejade cultura pop i clàssics de la història de l’art, la seva passió particular. Des del taller de Sants treballen per a particulars i també per a grans marques: moda, perfums, automòbils... “Vivíem en un país que havia abandonat les flors, però ara s’han reivindicat”.

Flors per donar i per vendre

Acostuma a tenir flors repartides per tota la casa. “Però mai hi veuràs un ram, sinó uns quants clavells o unes fulles verdes dins de tasses de ceràmica o de bols antics”, puntualitza. Després de tants anys, encara la sobta la felicitat que donen les flors. “Prova d’aturar pel carrer algú que no coneixes i regala-li tres flors perquè sí. L’altre dia ho vaig fer amb una dona gran... Ho recomano tant!”. I a tu Fàtima, te’n regalen? Mentre somriu, diu que no. “Suposo que és per la meva professió, però m’agradaria tant... Una flor tallada és molt personal”.