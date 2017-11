Disfrutar, un passaport a la felicitat

Vint-i-cinc plats. Sis postres. Tres hores d’àpat. Aquest és el resultat d’entrar a jugar al Disfrutar. Perquè aquesta és l’actitud amb què t’hi plantes: quan reserves taula, saps que hi vas a tastar, a descobrir, a experimentar, a deixar-te sorprendre i, evidentment, a disfrutar. No hi ha treva: el ritme entre plat i plat és perfecte i et permet comentar el que acabes de tastar i preparar-te per al que està a punt d’arribar. Tot allò que arriba et sorprèn per una tècnica depurada, per l’amor al detall i la feina fina, i per un gran component creatiu: al Disfrutar aconsegueixen unir improbables i fer que el resultat et porti a llocs nous.

El festival comença de forma memorable amb un pa xinès farcit de caviar de beluga que encara em remou per dins. Tendre, gustós, esponjós. Segueixo amb la reflexió de la nou, la sidra casolana, la coliflor negra, la catània salada i després arribem al meravellós capítol del suquet: espardenyes en suquet, llagostí en suquet i arròs suflé de gamba. Respiro, agafo forces i encaro l’últim tram, que acaba rematat amb un lluç amb festucs i caviar. I, només llavors, comença la fase postres. Només us diré: pandan, cornet de sèsam negre i cireres 2017 com els tres hits de les sis postres. Si sona deliciós, espereu a tastar-ho.

Anar al Disfrutar és un passaport a la felicitat. Anar al Disfrutar és saber que entres en un espectacle executat per un gran equip i un engranatge clavat. Anar al Disfrutar és posar-se a les mans de tres deixebles de Ferran Adrià que han evolucionat i consolidat un estil propi. Anar al Disfrutar és degustar un menú d’estrella, gaudir d’una carta de vins de bandera i posar-se a les mans d’un servei perfecte. Anar al Disfrutar és... En fi, aneu-hi i digueu-ho. u

Carrer Villaroel, 163 (Barcelona)