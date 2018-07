Clementina Milá:“En aquest ofici, sobretot, m’he format com a persona”

Clementina Milá s’ha encarregat durant 15 anys de les relacions públiques de l’Hotel Omm, una de les icones del luxe informal i modern a Barcelona. Durant aquests anys, diu que ha “après molt” d’un àmbit per al qual mai es va preparar. “Jo vaig estudiar història moderna”, recorda Milá, que al llarg de la seva vida ha treballat en projectes tan dispars com les botigues Don Algodón i el rellançament del restaurant Reno. “L’Omm reuneix moltes qualitats que també té Barcelona, és obert, cosmopolita, gastronòmic...”, enumera abans de confessar que li costa imaginar que l’hotel, que a principis del 2019 canviarà de nom i de mans, desaparegui: “L’Omm era una mica com el Vinçon. Un espai de la ciutat que pensaves que no es perdria mai”.

La seva projecció

“Em va trucar l’Oriol [Regàs] i jo li vaig dir: « Y qué quieres que haga yo en un restaurante? » I ell em va dir que sí, que li interessava jo com a figura de cara al públic. Malauradament el projecte no va prosperar gaire però em va agradar moltíssim aquest món, de veritat. I llavors em va trucar la Rosa”, explica Milá sobre Rosa Maria Esteva, la propietària de l’Omm. “Com que jo estava molt engrescada, li vaig dir que sí. Ells són amfitrions d’ànima i els agrada ser als llocs, la Rosa mai és al despatx. Però no podien ser a tot arreu i buscaven una figura que fos la seva projecció i que pogués conèixer la mateixa societat que ells”, recorda la relacions públiques, que fa un balanç positiu dels anys compartits amb Esteva: “Ha sigut molt interessant i molt estimulant. Té un gran cor i molt caràcter. És molt curiosa i molt vital. Ens hem enfadat molts cops però els mals moments se m’oblidaran, seguríssim. [...] És una persona que tindré sempre a prop”.

Sector fantàstic

De tot aquest periple, però, el que en destaca és sobretot el que ha après. “He après sobretot a formar-me com a persona. Com que a l’hotel convius amb tants personatges, aprens de tantes cultures, educacions, tipus de vida... Se t’obre molt la ment i això t’ajuda a relaxar-te amb les teves pròpies manies”, celebra Milá, que explica que ha dedicat a l’hotel “moltíssimes hores”, en les quals hi ha hagut moments de tota mena. “Jo espero que tinguin de mi un bon record. Soc molt treballadora i a l’hora que em necessitin hi soc. I això compensa, suposo, els meus mals humors o les meves exigències”, diu la relacions públiques. “Treballar a l’Hotel Omm m’ha fet sentir important en la meva feina. Important en el sentit d’útil i orgullosa. Això l’hi he d’agrair a la Rosa. Ha creat una cosa amb què m’he identificat molt. M’he sentit molt a gust. Ho he passat molt bé i he conegut gent fantàstica. M’he cansat molt, eh, però és un sector fantàstic”, resumeix mirant enrere.

Energia i ganes

A l’hora de descriure la seva experiència diu que l’ha “cansat” però no cremat. Potser ho diu recordant els inicis, quan “l’hotel es va posicionar com un lloc de vida nocturna intensíssima”, cosa que la feia “estar-s’hi fins a les 2 de la matinada cada dia” tot i posar-s’hi “a les nou del matí”. Un cansament, però, que no ha pogut amb ella: “Encara soc capaç de posar-hi molta il·lusió. Jo allargaré. La Rosa va posar com a condició per negociar que s’havia de quedar tothom. Quan diem als clients la notícia, el primer que ens diuen és «Vosaltres us quedeu?» Això és molt maco”. “És important ser-hi i mai saps què passarà. Potser descobreixo una nova manera de treballar i m’agrada”, reflexiona Milá sobre el seu futur en el nou projecte. “No tinc ganes de jubilar-me. Tinc energia i ganes. M’agradaria tenir una mica més de temps lliure i, per exemple, tornar a fer història”, explica. “Aquest cop per disfrutar!”, remarca.