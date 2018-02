Cerveses futboleres

“La bona cervesa i el futbol mariden d’allò més bé”, explica l’Oriol Renart, soci del Barça de tota la vida i cofundador de Barcelona Beer Company, una de les més de cent empreses catalanes dedicades a la producció de cervesa artesana -representa l’1% del total de cervesa consumida al territori-. Ho diu just després de fer un glop de la Piquenbauer, l’homenatge en forma de mitjana que ell i el Carles Vilaseca -el seu company de negoci i amic- han fet al central del FC Barcelona. “La pilota és la nostra altra gran passió i Gerard Piqué és un dels quatre déus futbolístics de l’empresa. Per això li hem fet una cervesa. És un tipus Ginger Wheat”, justifica l’Oriol, que després de tastar la seva primera pinta de birra sense filtrar, fa set anys a Nova York, va prendre la decisió de deixar la feina de consultor i muntar la seva pròpia fàbrica de cervesa artesana.

El taproom de Barcelona Beer Company, ubicat ben a prop de la plaça Universitat, està presidit per un gran retrat d’Éric Cantona, ídol absolut de l’empresa. Hristo Stoichkov i George Best, dos dels altres tres referents de la companyia, també són presents a les parets d’un local amb més d’una quinzena de tiradors. “Som una de les cerveseres més futboleres de Catalunya i ens identifiquem amb el caràcter irreverent i trencador de totes aquestes llegendes de l’esport rei”, reconeix sense recança l’Oriol, mentre serveix, des de darrere la barra, una pinta de Cerdos Voladores, una de les seves creacions més emblemàtiques. L’espai que té l’empresa al cor de Barcelona és un reflex del maridatge entre cervesa artesana i futbol que proposa Barcelona Beer Company amb la Piquenbauer o la Gallina de Piel, una birra d’edició limitada elaborada en col·laboració amb la cooperativa de cerveses La Calavera i fermentada en memòria de Cruyff. “És una recepta d’estil alemany. És àcida, com en Johan. Quan la tastes se t’eriça la pell”, acaba l’Oriol.

Si Messi fos una cervesa...

L’Oriol, el Carles i el David Ferrer, el mestre cerveser i la tercera pota del trident que hi ha al capdavant de Barcelona Beer Company, són culers empedreïts. “No hi ha res millor que veure un partit del FC Barcelona amb una birra de veritat a la mà”, exposa el primer dels tres, que no descarta fer una cervesa inspirada en Guardiola de cara al futur. “Si hem tingut alguns problemes per utilitzar el nom de Piqué, amb el d’en Pep no em vull ni imaginar què passaria”, comenta el mateix Oriol. Tots tres coincideixen que la Piquenbauer casa bé amb qualsevol cop de cap a la xarxa d’en Gerard i que la Gallina de Piel marida la mar de bé amb un Barça col·lectiu, fet a casa i on hi jugui Messi. L’Oriol fa l’últim glop de la seva birra i ho remata: “Si Leo Messi fos una cervesa, seria una IPA amb molt de llúpol, molt amarga, especial, com és ell”.

“Sortiu i disfruteu” és la cèlebre frase que va dir Johan Cruyff als seus jugadors abans del partit contra la Sampdoria. Aquest eslògan crida l’atenció en un context que no té res a veure amb el futbol ni amb el Barça. O potser sí. Apareix, ben gran, en un pòster que anuncia una birra. Just al costat, hi penja una rèplica de la samarreta taronja que van portar els blaugranes a Wembley el 1992. Més endavant, dins el mateix estand de la fira de cervesa artesana de Sant Antoni, el Pol Doncel serveix una canya d’un tirador que al mànec hi té una figura de fusta, com de futbolí, de Ronald Koeman. Està tirant una Golden Koeman, l’homenatge que ell i el Jose Roldán, els dos igualadins que han fundat La Lenta, han fet al primer equip del FC Barcelona que va guanyar la Copa d’Europa.

“Nosaltres vam fer la recepta, una cervesa tipus Golden Ale -rossa, com el color de cabells del defensa holandès-, lleugera i amb poca amargor. La idea del nom va ser del dissenyador, que ens va convèncer amb el joc de paraules «Gol d’en Koeman». De tota manera, que es digui Koeman és anecdòtic, podria haver-se dit Stoickhov o Julio Salinas. L’homenatge és per al Dream Team”, expliquen el Pol i el Jose sobre la gènesi d’aquesta birra artesana. Ells es van deixar convèncer perquè són culers i cruyffistes. El Pol és soci del Barça des de ben petit gràcies al seu avi i el Jose mira d’anar com a mínim un cop cada temporada al Camp Nou. L’any 1992 no eren a Wembley, tots dos van viure la primera Champions blaugrana al menjador de casa seva, en família. Llavors no podien imaginar-se que un quart de segle més tard dirigirien una empresa de cerveses. “Érem socis en un negoci de valorització de residus i vam començar a fer birra a casa, en les nostres estones lliures. Vam elaborar moltes receptes i els nostres familiars i amics, que havien tastat les nostres primeres provatures, ens van engrescar perquè les comercialitzéssim, aviat farà dos anys”, comenten els dos responsables de La Lenta. Es diu així perquè la cervesa que fan està pensada per gaudir-ne sense pressa.

“El futbol i la cervesa s’associen, s’entenen molt bé. En general, parlem molt de totes dues coses i ens pensem que en som entesos”, diu el Pol mentre fa una rialla. “La Golden Koeman és ideal per beure mentre veus futbol perquè és poc graduada, de glop fàcil i té reminiscències a gespa acabada de tallar”, remata el Jose. Els fundadors de La Lenta reconeixen que no han tingut cap problema per fer servir el nom de l’exdefensa holandès, a qui van enviar una caixa de la seva cervesa quan entrenava l’Everton. També confessen que farien una canya amb Pagliuca, porter de la Sampdoria el 1992, i, fins i tot, amb Cristiano Ronaldo. Abans de servir una altra Golden Koeman, aixequen el vas i fan un brindis perquè el Barça alci la Champions. Tenen molt clar que “la Lliga ja la té guanyada”.

Orgullosament perica

El Kurro, en un local als voltants de Cornellà-El Prat, mira el rellotge. Encara queda una estona perquè comenci el partit al RCDE Stadium. Ell i el seu soci, l’Alejandro Rocosa, poden acabar-se, sense pressa, la birra que tenen a les mans. “Volíem fer la competència a les cerveses artesanes vinculades al Barça, com la Piquenbauer o la Golden Koeman. Aquesta llauna és un reconeixement a l’afició de l’Espanyol. Està elaborada per pericos i per a pericos”, explica el Kurro de Alaminos, cofundador de Cervezas La Perica. Només fa dos mesos que van llançar la seva única cervesa, però estan molt contents per la bona acollida que ha tingut entre els aficionats blanc-i-blaus: “És molt bonic veure com els companys de graderia i de patiment responen d’aquesta manera”.

“Hem treballat molt de temps en aquest sector i el coneixem força bé. Era qüestió de temps que associéssim l’Espanyol i la cervesa artesana”, argumenta el Kurro. De moment, només han llançat un producte, en llauna. Ho han fet així perquè “és el format més futboler”. Ben aviat ampliaran la gamma de productes i formats. “No descartem fer una recepta dedicada a Chen Yansheng”, comenten, rient, els dos socis.

“Hem començat amb una Pilsner perquè és l’estil més reconegut pel públic general”, exposa el Kurro. A l’etiqueta diu que és una “cervesa artesana orgullosament perica”i els seus creadors ho justifiquen: “Obrir una llauna de La Perica et fa sentir l’ambient de Cornellà-El Prat. Volem transmetre les sensacions que ens desprèn a nosaltres l’Espanyol, els càntics de l’estadi, l’olor de gespa... tot plegat a través d’un glop de birra”. Es fa tard. El Kurro i l’Alejandro brinden, altre cop, per la victòria de fa uns dies a la Copa contra el Barça. Es desitgen sort i marxen, que comença el partit.u

5 BIRRES QUE FAN GOL

Vote Sepp

(Brewdog)

Estil: Hibiscus wheat beer / Graduació: 3,4%

Produïda per Brewdog (Escòcia), la cervesera artesanal més irreverent d’Europa, que va llançar una campanya no oficial perquè Escòcia fos seu del Mundial 2022. Segons ells, és una cervesa incorruptible en honor a l’infatigable führer del futbol mundial, Joseph Blatter, expresident de la FIFA. És una birra de blat, molt suau i elaborada amb flor d’hibisc, que li dona un color rosat molt característic. Aroma i gust florals i afruitats, amb un toc d’acidesa. Marida bé amb amanida o amb una pizza.

Piquenbauer

(Barcelona Beer Company)

Estil: Ginger wheat beer / Graduació: 5,7%

És l’homenatge que ha fet Barcelona Beer Company a Gerard Piqué. Està elaborada amb maltes i blats alemanys, i aigua del Parc Natural del Montseny. És una cervesa singular, diferent. És lleugera, gustosa i refrescant, amb notes cítriques i un toc de gingebre al final. Marida bé amb paella d’arròs, peix o marisc.

Golden Koeman

(La Lenta)

Estil: Golden ale / Graduació: 5%

Cervesa dedicada al Dream Team. Combina quatre tipus de maltes i quatre tipus de llúpols. De color daurat, gustos afruitats tropicals i notes cítriques. És lleugera i fresca, ideal per acompanyar un partit de futbol. Gens amarga. Combina bé amb pizza, pasta, embotits o peix blau. Sortiu i gaudiu.

La Perica

(Cervezas La Perica)

Estil: Pilsner / Graduació: 5,1%

És la cervesa dels pericos. Estil tradicional txec, de la ciutat de Pilsen, de la família de les Lager. De color clar, molt lleugera en boca. Predominança de les maltes, amb un aroma de llúpol suau i refinat. Apte per a tots els públics. Funciona molt bé d’aperitiu. També amb carns blanques o marisc.

Bale Ale

(Brains Brewery)

Estil: Golden ale / Graduació: 4%

Elaborada en homenatge a Gareth Bale. Se serveix de tirador a l’Elevens, un sports bar de Cardiff propietat de l’extrem del Reial Madrid. És una cervesa molt lleugera i refrescant. Molt poc graduada i sense ostentacions, ideal per beure durant un partit de futbol. Combina molt bé amb una hamburguesa.