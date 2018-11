Blue Spot,vistes al mar i postres a la brasa

El local és gran en tots els sentits. Físic: l’espai és ampli, generós, la llum es cola per tot arreu, amb 1.000 metres quadrats de superfície i 360 graus de vistes sobre Barcelona i el mar. És espectacular i quan hi arribes no pots evitar fer la volta de rigor per descobrir tots els punts de vista que ofereix de la ciutat. Un cop has assimilat la localització, t’adones que conceptualment el restaurant també és enorme: la cuina al centre de l’espai, tres brases imponents, la solemnitat i calidesa de l’interiorisme que firma Isay Weinfeld (soci i responsable també del disseny interior de The Green Spot).

Seiem en una taula que respira intimitat i amplitud i amb les vistes impressionants de l’horitzó al davant. La carta arriba dividida entre coses per picar, entrants, arrossos, pastes i finalment peix i carn. Tot fet a la brasa. Fins i tot les postres.

Arrenquem amb unes ostres, unes cigales a la brasa, la burrata, un humus, papadum i espècies libaneses, i amb el ssamjang coreà, que és un dels hits de la casa. De segon tastem peix (les vieires, pura mel!) i el llobarro del dia, que ve acompanyat amb verduretes a la brasa. També ens deixem convèncer per tastar el filet amb bolets i crema de carbassa. I de postres, un pastísTatin de poma a la brasa que és únic. La qualitat és incontestable i el regust de la brasa li dona segell i personalitat.

El restaurant Blue Spot està situat a la planta superior de l’edifici Ocean (al passeig Joan de Borbó, de la Barceloneta), compta amb Piqué i Shakira com a socis, i a la nit es converteix en el Blue Monkey, un club on la nit s’allarga a cop de còctel i música. Una excusa més per tornar a sortir.u

PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 101 - EDIFICI OCEAN. ÀTIC (BARCELONA)