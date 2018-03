Anna Pascual:“El sector dels ‘influencers’ esclatarà”

Tot i que per la seva vehemència el seu germà sempre li deia amb ironia que havia de fer-se advocada, al final Anna Pacual ha acabat fent de directora executiva d’una empresa de representació d’ influencers. Tot va començar quan es va veure engolida per la feina que li portava dur els comptes als seus dos fills, Aïda Domènech -Dulceida- i Àlex Domènech, als quals els anava cada cop millor en aquest camp. Ara, amb 53 anys, treballa per als seus fills amb el propòsit últim de construir-los una base sòlida per quan la bombolla d’Instagram esclati, cosa que està segura que passarà. “Només quedaran els bons, els que han treballat i mai han cancel·lat un contracte”, sentencia.

Doble jornada

“Jo, d’ençà que la meva filla va començar, li havia portat sempre el tema comptable i legal. Des del minut 1. Tot i que el seu creixement va ser molt progressiu, al final va arribar un moment que em passava des que arribava de treballar fins a les 10 de la nit davant l’ordinador o els caps de setmana sencers amb això”, explica Anna Pasqual sobre l’ascens professional de la seva filla com a influencer. “Va arribar un moment que vaig pensar que no volia viure així i vaig agafar tots els de casa i els vaig dir que volia dedicar-me exclusivament a portar tot el de l’Aïda”, recorda Pascual, que assegura que li van dir que “perfecte”. Des de llavors, han passat uns dos anys, un període en què ha passat de treballar sola a tenir 10 persones al seu càrrec per gestionar l’agència, la botiga de roba Dulceidashop.com i l’esdeveniment musical i de moda Dulceweekend.

Projecte de futur

Des del moment que van fundar l’empresa, a més de com a mare i filla, també tenen una relació professional. “Jo soc la CEO de l’empresa però l’empresa és seva. Legalment seria ella la meva cap, però com que li foto jo més bronques a ella que ella a mi...”, ironitza Pascual, que assegura que a l’empresa que treballava abans li van fer una contraoferta perquè es quedés. “La balança era aquella feina o els meus fills. És a dir que la balança estava més que inclinada”, explica. El que no preveia Pascual -amb gairebé 70.000 seguidors a Instagram-és que li canviaria tant la manera de viure: “Jo creia que viatjaria una mica més, però no pensava que l’estil de vida em canviés tant. La meva idea era «Treballo per a la meva filla i ho aprofito també per treballar per al meu fill i així els construeixo un futur. Perquè el dia de demà tinguin una sèrie de coses fetes i establertes»”.

De peus a terra

Pascual explica que no va fer el pas per por del que els podria passar als seus fills: “¿Hi ha hagut alguna proposta deshonesta? Doncs potser al principi alguna sí. Però ella ha sabut dir «No, el que m’agrada és la moda i jo això no vull fer-ho». Llavors tu ja dius chapeau, m’agrada com penses”. On sí que fa falta diu que és a fer-los tocar de peus a terra: “A vegades els puja l’ego i allà em tenen per dir-los: «Tu qui t’has pensat que ets?!» És inevitable. És un món on tothom els aplaudeix”. Un món sobre el qual té un clar diagnòstic: “El sector dels influencers és una bombolla i esclatarà qualsevol dia. Hi ha molts influencers que compren seguidors, likes i comentaris. I això ha de petar... Només quedaran els que han treballat”. Preguntada per si té por que peti, es declara “positiva” i prefereix fer broma: “D’aquí cinc anys no se què passarà. Potser me n’he cansat, els he engegat a tots i soc a Cuba!”